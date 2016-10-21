日本央行总裁暗示实现通胀目标的时间可能延迟

路透东京10月21日 - 日本央行总裁黑田东彦表示，鉴于物价增长基本疲弱，央行可能在本月的利率评估会议上推迟实现通胀目标的时间。

黑田东彦并未说明推迟时间表可能会对日本央行的政策决定产生何种影响，但他强调如果10年期公债收益率跌至远低于零左右目标的水平，央行将来可能放慢购买公债的速度。

黑田东彦周五在议会发言时称，由于全球经济成长前景更趋光明，他预计日本经济下一财年的增长速度将高于本财年。

但他指出，近期核心消费者物价显现疲弱，可能迫使日本央行在10月31日-11月1日会议发布季度预估时下调对通胀率的预期。

“通胀率将在2017财年期间达到2%目标的预测，可能会有一些修订，”黑田东彦称。

黑田东彦重申，只要还能实现新的(公债)收益率目标，日本央行可能会放慢当前每年80万亿日圆购债规模的步伐。

“如果10年期公债收益率跌至远低于零左右的目标水准，我们可能放慢购债，”黑田东彦称。

“但我们认为，目前没有将购债规模步伐从当前水平大幅降低的可能，”他说道。

黑田东彦也表示，日本央行认为无需设定容忍10年期公债收益率偏离目标的刚性范围，他称这是一个有弹性空间的大概目标。(完)