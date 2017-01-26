焦点：日本通胀率或向目标迈进 然央行可能乐不起来

路透东京1月26日 - 正当日本央行可望对终于快实现它的通胀目标欢呼雀跃之时，央行内部人士或许将烦心，这并非是他们所要的通胀。

随着油价慢慢从2015年的崩跌中复苏以及自去年11月中旬以来日圆的弱势，越来越多的分析师认为，通胀率将在今年晚些时候达到1%或更高。

这对日本央行而言应该是个好消息。为了结束长期以来的通缩，日本央行已经实行了四年的大举印钞，并且在一年前引入负利率，不过通胀率仍然顽固地徘徊在零水准附近。

熟悉日本央行想法的消息人士称，距离通胀目标还远着呢。

“关键在于物价上涨是不是受到经济坚挺的支撑。目前看还不清楚，”一位消息人士称。

央行更加希望通胀是经济活动改善或消费者信心上升所带来的结果，而非受到油价及汇率等外部因素的影响。

“价格将上涨，不过上涨背后并非是理想的原因，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示。

如果通胀能够触及消费者提早支出，这将带来扶助，当然前提是他们的消费能力有增长，不过日本的雇主却显露出无意加薪。

另一名消息人士称，“前景具有不确定性，特别是薪资方面。”

日本央行总裁黑田东彦几年来一直敦促日本公司提高薪资，但成效不大。

本月路透对531家企业的调查中，接近三分之二的受访企业表示他们今年未计划提升员工薪资。

消息人士称，日本央行表示对实现2%的通胀目标前景非常乐观，目的是不要引发市场臆测其会提前撤走货币刺激措施。

这样的臆测可能推高公债收益率，迫使日本央行不得不实际上加快购大规模购债的步伐，以使公债收益率与目标相符。

消息人士补充称，所以在下周公布的季度预测中，日本央行将维持或仅略微调高通胀预估。

**管理预期**

在近期日圆下跌前，几乎没什么可乐观的。

11月核心消费者通胀连续第九个月下跌，12月东京地区核心CPI创下近四年最大跌幅。

“这一疲势可能是企业对于提高产品价格较为谨慎的一个信号，”第三位消息人士称。

所以尽管分析师目前认为核心消费者通胀将在2月反弹，并在年中左右触及1%，但日本央行官员担心这种主要是由进口商品成本上涨带动的物价上涨，将扼杀消费的复苏。

日本央行目前估计，4月起财年核心消费者通胀率达1.5%，次年则达1.7%，不过多数分析师认为这些预估数据过于乐观，且是在11月所做，在那之后日圆对美元从约102贬值至1月初低点逾118。

下周政策会议中，日本央行将把日圆贬值10%纳入考量，料将上调通胀预估0.3个百分点，下一财年的通胀率预估可望升至约1.8%。

这仍远高于民间预估的0.8%，但这可望刺激市场思考近期升息的可能性。

本月接受路透调查的分析师中，约有四成预期日本央行的下一个举措将会是开始撤回非常宽松的政策，比例高于12月的32%。

因此日本央行官员表示，下周物价预估若有上调，调幅不会那么大。

若通胀上升反映的是经济强健扩张，部分央行官员的确开始热衷于调高日本央行收益率曲线目标的构想。

不过消息人士称，许多官员表示，在有明确迹象显示经济强劲足以带动薪资持续成长之前，他们将不会讨论升息。

在那之前，日本央行将致力于戳破这类揣测，尽管这意味着要淡化那些可能提升通胀预期的因素。

“必须到了公众认为政策正常化的各项条件到位的时候，“一名消息人士称，“可能会等上很久的时间。”(完)