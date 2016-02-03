焦点：日央行负利率政策难以扭转民众重储蓄的习惯

路透东京2月3日 - 日本央行希望降息至负值将可促进支出与投资，但疑虑、惰性和已经持续多年的极低收益，意味着该国储户不太可能按照央行的意图行事。

日本央行上周五决定从2月16日开始，针对银行存放在央行的超额准备金收取利息。此后部分零售银行已经降低了存款利率，其他银行预计也将跟进。

日本最大的地区银行之一--横滨银行8332.T将一年期存款利率从0.025%降至0.02%，该国第四大贷款机构Resona Holdings (8308.T)旗下的Resona银行则把五年期存款利率大减50%至0.025%。

日本央行总裁黑田东彦欲打破已经困扰该国几十年的通缩心态、并推动经济前行；但日本民众却已患上存款强迫症。在日本家庭总计14万亿(兆)美元的金融资产中，超过半数都是银行存款或现金；相比之下，美国和欧元区分别仅为13.7%和34.4%。

标准普尔日本主管Ryoji Yoshizawa认为，下调利率并不能改变这一点。

“利率已然非常低，因此进一步下调不大可能对储户产生太大影响。”

东京退休人员Kozo Nishimura记得，他在Kyowa Bank(后来变成Resona银行)的存款利率曾为8%，是现在该行五年期存款利率的320倍。但他已有很长时间习惯利率位于极低水准了。

“0.01点的改变这个事情太小了，”现年70岁的Nishimura说，“目前我将保持观望。”Nishimura曾拥有一家电子产品商店。

71岁的Noriko Ainoya曾经在受老一代人欢迎的东京购物区Sugamo经营一家手袋店，她对储蓄得到的那一点点利息同样不屑一顾。

但选择其他方案风险太大。

“我害怕把钱藏在床垫底下，”她说，“但我也不了解投资，不知道股市走势将如何。”

一家大型券商的销售高级职员说，最终，日本投资者重视安稳。

“就算定期存款利率从0.02%下降至0.01%，储户也不会亏钱；即使利率降为零，很多人可能还是愿意把钱存起来。”

但银行业者不大可能跟从黑田东彦的政策将利率降至负值。金融业人士说，拿着储户的钱还向他们收费，这太不得人心了，尤其是对上了年纪的人来说。

“过去银行业者曾试图对存款收费，但因受到散户和公司客户的反对而未能成功，”德意志证券银行业分析师Yoshinobu Yamada在给客户的报告中表示。

有人已经接近、甚至达到忍受的极限。

“把钱存银行毫无意义，”忧心忡忡的Kiyoshi Ishii表示。他现年72岁，是东京巢鸭区一家米饼店的老板。“没别的法子，只能把钱塞到自家床垫子底下。”

这对生产保险箱的企业来说倒是个福音。

“目前而言，未来的销售前景还不太明朗，”供职于日本最大保险箱生产企业Eiko Kogyo的Akira Kondo表示。但“有关电视报导播出后，保险箱的销量有望上升，”他说。(完)