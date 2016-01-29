焦点：日本央行意外祭出负利率震撼弹 加大刺激政策力度

路透东京1月29日 - 日本央行周五意外宣布对金融机构存放在央行的资金实施负利率，震撼金融市场。随着市场动荡及全球成长放缓威胁到央行打击通缩的努力，日本央行盼藉此又一次大胆的举措来重振经济。

日本央行宣布此决议后，亚洲股市跳涨，日圆重挫，主权债上涨。

“如果认为有必要，日本央行将进一步调降负利率。”央行在决策声明中指出。

日本采取的负利率，是在与通缩的长期斗争中启用的一项新武器，自1990年代以来，通缩的存在，压抑了民众的消费意愿，因为物价往往愈来愈低。通缩被认为造成日本经济停滞20年的根本原因。

日本央行总裁黑田东彦说，日本经济正在温和复苏，基本物价趋势在稳步上升，“但近期油价下跌，围绕中国等新兴经济体的不确定性，全球市场不稳定等因素，有可能损及企业信心，并延误根除民众通缩思维的时间。”

“日本央行决定采取负利率...以防止那些风险成真，”黑田在记者会上说。

黑田东彦直到上周还曾说过，日本央行暂时不考虑采取负利率政策，他对国会表示，若进一步宽松政策，应该会采取扩大资产购买计划的形式。

日本央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。

央行表示，此举旨在预先防范全球金融动荡损及企业信心的风险，透过积极印钞以扫除“通缩心态”。

“黑田东彦一直都说他不认为这种作法会有用，因此会议结果有点令人惊讶，市场显然也大感意外，”中信里昂证券(CLSA)策略师Nicholas Smith指出。

**祭出负利率**

部份欧洲国家央行早已将指标利率降至零下方，欧洲央行于2014年6月实施负利率政策，创全球主要国家央行先例。

日本央行希望藉由采取负利率措施，能促进银行放款，从而支撑实体经济活动，因为银行业不希望向存在日本央行过剩的资金支付利息。

目前并没有什么迹象显示，日本银行业或满手资金的企业有无法满足的资金需求，释放进金融体系的资金可能纯粹是被暂时存放或转而流入股市等投机活动。

“这是只有威胁而毫无利诱的激进手段，因为贮藏资金者将受到惩罚，(央行)希望藉此刺激投资，”东京Tyton Capital Advisors董事总经理Martin King表示。

对于根据量化与质化宽松(QQE)计划，积极购买日债与风险资产，日本央行维持基础货币年增80兆日圆(6,750亿美元)的承诺不变。

**体制变动**

油价不断下滑及消费者支出走疲导致日本通胀停滞，令日本央行2%的物价增长激进目标更难企及，对于日本央行是否会因此进一步放松政策，市场此前的观点存在分歧。

这已是日本央行第四次推迟达成通胀目标的时间。

日本稍早前公布的数据显示，12月家庭支出及工业生产下滑，凸显了日本经济复苏的脆弱情况。

分析师指出，日本央行进一步动用质化及量化宽松(QQE)计划的空间非常有限，因为可供购买的资产越来越少。

“我认为这是一次体制的变动，日本央行现在主要的政策工具就是负利率，”瑞银证券驻东京经济学家Daiju Aoki称，“这意味着，其购买更多日债的能力将非常有限。”

日本央行多位政策官员一直不放心使用日益减少的政策工具，去应对他们认为超出央行控制的因素，例如金融市场动荡及中国经济放缓等。

但政策委员会的悲观派成员担心，日本股市下滑可能会打击企业加大资本开支的意愿，损及日本央行通过大规模印钞所努力创造的正面动能。(完)