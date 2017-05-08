专访：日本撤出货币政策刺激为时尚早--IMF副总裁古泽满宏

路透日本横滨5月5日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏认为，尽管复苏展露萌芽迹象，但日本经济仍需要超宽松货币政策的支持。他强调，央行要考虑很快撤出刺激政策，还为时尚早。

古泽满宏称，随着全球需求反弹惠及日本经济，当局应继续逐步上调消费税，以控制庞大的公共债务。

但古泽满宏表示，日本经济的强劲程度尚未达到可以撤回货币政策支持的水平，延续超宽松政策是保证经济持续复苏的关键。

“我认为时机还未到，”古泽满宏周五对路透表示，当时记者提问，日本央行考虑撤出货币刺激政策的时机是否成熟。

“整体来讲，日本继续实施宽松货币政策是件好事，”他在亚洲开发银行(ADB)年会间歇时表示。

日本经济显现活力迹象，3月出口增幅为逾两年最高，制造业企业信心触及十年前爆发全球金融危机以来最高点。

日本央行总裁黑田东彦周五接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示，相信在大规模货币刺激政策和财政政策的扶助下，通胀将会“明显”加速。

随着经济走出低迷，接受路透调查的许多分析师预期日本央行下一步货币政策行动将是收紧，而不是进一步放松。

不过3月核心消费者物价同比仅上升0.2%，远低于日本央行2%的目标，显示日本央行在撤回货币刺激政策方面将落后于其他主要央行。

财政政策方面，古泽满宏表示，日本应继续逐步调升消费税以控制债务，以免未来出现不得不骤然大幅调升的境况。

“考虑到日本的财政情况，逐步调高消费税较为可取。鉴于日本的公共债务规模庞大，毫无疑问应从事财政整顿。”他在被问到日本是否应按计划在2019年10月调高消费税时表示。

日本先前将消费税从5%调高至8%，令消费和经济增长受到伤害，之后政府已两度延迟将消费税从8%调高到10%的计划。

日本首相安倍晋三曾表示他将着手在2019年10月调高消费税，尽管部分分析师认为，他可能取消该计划，优先处理经济增长的问题，再来应对财政纪律。

加税和削减支出被视为遏制日本庞大公共债务的重要关键。日本的公共债务是经济规模的两倍，在发达经济体中问题最为严重。

对于中国，古泽满宏表示，增长逐渐放缓不是问题，因为中国的经济正经历结构性变化。

“信贷增速超过GDP增速值得担忧。但中国当局对此了然于胸，因此我认为整体情况是可控的。”他说。(完)