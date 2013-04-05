焦点：日央行承诺向经济挹注1.4万亿美元

* 日本央行政策目标从利率转向基础货币

* 两项购债计划合并，购买将针对所有期限日债

* 两年内把日债和ETF持有量增加一倍

* 美联储决策者持审慎支持态度

* 黑田东彦得到日本央行审议委员会的一致支持

* 黑田东彦称采取所有日本央行可能想得到的举措

路透东京4月4日 - 日本央行周四公布全球最强势的货币刺激举措，承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元。这一激进之举推动日圆和公债收益率至纪录低位。

日本央行新任总裁黑田东彦承诺央行将无限量买进资产，并称在2014年底前基础货币将会增加近一倍至270万亿日圆(2.9万亿美元)。官员们希望此一休克疗法将能终结长达20年的经济停滞状况。

外界认为该政策是提振经济和提高通胀预期的激进之举，即便是美联储的量化宽松计划也难以望其项背。

美联储或许会买进更多的债券，但由于日本的经济规模是美国经济的三分之一左右，因此黑田东彦的计划看来更为大胆。

“这次货币宽松的程度前所未有，”黑田东彦在他执掌央行的首次政策会议后对记者表示。

“我们动用了所能想到的所有举措。相信在两年内达成2%通胀率目标的所有必要举措今天都已经采取了，”他说。

日本央行采取的这些举措包括不再以利率作为目标，成为唯一一家主要以货币基础作为目标的重要央行。该央行在2001-2006年期间曾采取类似政策，但规模与这次不同。

金融市场对此感到欣喜。

日股日经指数.N225跳涨2.2%，收盘仅略低于四年半收盘高位；在美国股市，丰田汽车(TM.N)的美国存托股份(ADS)上涨4.6%。

日圆兑美元跌逾3%，兑欧元下挫4%，10年期日本公债收益率触及纪录低位。

“这样的结果简直不亚于改朝换代，”汇丰日本经济分析师Izumi Devalier在一份报告中这样说道。

“现在，日本央行作出了比以往坚定得多的承诺，矢志达成2%的通胀目标，并且已表明决心，将采取除购买外国债券以外的一切行动来实现这一目标。”

对冲基金SLJ Macro Partners合伙人任永力表示，经过国内生产总值(GDP)因素调整后，日本央行的计划比美联储的资产购买行动规模大一倍。“投资者感到震惊和敬畏也就在所难免。”

“计划未必能够奏效，但他们还是甘冒失败的风险坚持放手一搏，”太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯在Twitter上说。

**谨慎支持**

美联储几位高层官员对日本的举动表示了谨慎支持，称这或将有助于全球经济体。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在出席一个学生投资论坛的间隙表示，“日本做好了采取更积极举措的准备，如果这样做奏效，对每个人肯定都有益...如何起效以及效果如何，现在说还为时过早。”

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称此举“力度相当大”，“我当然希望所有外国央行都能采取举措，让经济最大限度地恢复活力...”

美联储和英国央行也采取大规模买债计划，以提振经济成长；同时欧洲央行周四表示，必要的话将维持政策宽松，以重振疲弱的欧元区经济。

一位前美联储资深经济学家Stephen Oliner表示，”我认为美联储乐见这样的动作，”其并称，美联储主席贝南克”希望主要央行能支持全球复苏”。

但德国财政部长朔伊布勒表示，日本央行无法单靠一己之力来提振经济成长，呼吁政府要实施结构性改革。

他表示，”如果使用货币政策来代替金融和经济变革，那么是走错了路。”

黑田东彦的新作法可能让央行对政府公债有过高的曝险，而且若未能带动通胀，可能会蒙受巨大损失，投资人也会对其振兴经济的努力失去信心。

日本央行的基础货币在3月已经触及纪录高位，但大量的资金却未能终止通缩或拉抬薪资。

空前的宽松举措也可能会引起货币战，因其他亚洲出口国也会试图竞贬。

外汇交易员表示，他们预期美元在未来几个月可能会触及100日圆。

**完美答卷**

日本央行每月将购买7.5万亿日圆的长期公债，约占市场发行量的70%。原先的两项购债计划也被合二为一。这两项计划一项是资产购买和贷款计划；另一项是“riban”市场操作，用于购买包括40年期在内的长期公债。

央行还将每年上市交易基金(ETF)的购买规模增加1万亿日圆，房地产信托基金(REIT)的年购买规模也增加了300亿日圆。

“不得不说，日本央行拿出了一份完美答卷来回应市场的预期，”RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子说。

“黑田东彦兑现了他加大货币宽松力度的承诺，不仅是在数量方面，同时也是体现在央行购买的资产类型上。”

黑田东彦表示，央行希望将债券收益率压得足够低，以便促使投资者开始购买地产和股票等风险较高资产，并促使家庭和企业在物价上涨预期促使下提早开始支出。

央行临时取消了其自行设定的、所持公债规模不得超过流通纸币的规定，尽管部分委员对此持保留态度，认为这样做会更接近公共债务货币化的做法--央行直接购买政府债务。

黑田东彦的前任曾多次提及，央行过度印钞可能为资产价格泡沫埋下祸根，但他对此不以为然。

“我并不认为存在长期利率陡然飙升或者出现资产价格泡沫的风险，”他说。(完)

(编译 戴素萍/郑茵 审校 李爽/王丽鑫/程琳)

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