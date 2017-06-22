日本央行副总裁岩田规久男呼吁维持每年80万亿日圆的购债承诺

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透日本青森6月22日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四呼吁维持日本央行每年80万亿日圆(7,200亿美元)的购债步伐的承诺。
“日本央行通过维持购债承诺并根据指引灵活购债，可更加灵活地引导货币政策，”岩田规久男在与商界领袖召开会议后向记者表示。此次会议在日本北部的青森县召开。
“放弃该承诺可能导致不必要的市场动荡，”他说。“我们不应放弃承诺。”
日本央行实施三年大规模资产购买计划，但未能推升通胀，央行去年将政策重点转向控制长期利率。(完)
(编译 王颖/艾茂林; 审校 刘秀红/张若琪)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。