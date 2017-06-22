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国际财经 | 2017年 6月 22日 星期四 15:10 BJT

日本央行副总裁岩田规久男呼吁维持每年80万亿日圆的购债承诺

路透日本青森6月22日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四呼吁维持日本央行每年80万亿日圆(7,200亿美元)的购债步伐的承诺。

“日本央行通过维持购债承诺并根据指引灵活购债，可更加灵活地引导货币政策，”岩田规久男在与商界领袖召开会议后向记者表示。此次会议在日本北部的青森县召开。

“放弃该承诺可能导致不必要的市场动荡，”他说。“我们不应放弃承诺。”

日本央行实施三年大规模资产购买计划，但未能推升通胀，央行去年将政策重点转向控制长期利率。(完)

(编译 王颖/艾茂林; 审校 刘秀红/张若琪)

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