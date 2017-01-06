日本央行考虑1月会议略微上调通胀预估 因日圆贬值--消息

路透东京1月6日 - 几位知情消息人士对路透表示，日本央行正考虑在下次政策会议上略微上调消费者物价指数(CPI)预估，因日圆快速贬值推升进口物价。
据日本央行11月发布的预估，目前预计2017财年通胀率为1.5%，2018财年升至1.7%。
消息人士称，若日本央行在1月30-31日的政策会议上调高预估，调整幅度可能较小，但近期油价企稳和全球经济状况好转，亦支撑了日本通胀。
“这不仅仅和日圆疲弱有关，”一位消息人士说。
“全球经济从去年下半年以来开始改善，新兴市场的库存也出现调整。”
日本央行将在这次会议上发布经济成长和消费者物价预期的最新季度预估。
上次日本央行在11月初发布预估时，美元兑日圆报在104日圆左右。
自那以来日圆跌约10%，因市场臆测美国当选总统特朗普的政策将刺激经济成长，并令美国升息步伐快于预期。
日本出口和制造业好转的迹象促使日本央行上月上调了经济成长预估，彰显央行对日本经济今年走强的信心越加巩固。
其中一位消息人士称，如果日本央行提高CPI预估，将向日本企业传递出这样一个讯号，即他们需要继续提高薪资。
日本央行官员经常公开表态，称上调薪资是实现2%通胀率目标的关键。
自日本央行2013年初开始量化宽松举措以来，薪资增长一直低迷，罕有经济学家乐观地认为日本央行可以轻松实现2%的通胀率目标。
日本11月核心消费者物价指数较上年同期下降0.4%，连续第九个月下滑，凸显了实现目标的艰难。
日本央行目前维持负0.1%的利率政策以及购债举措，以使指标10年期公债收益率保持在零附近。(完)
(编译 李爽 审校 高琦)