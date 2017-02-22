日央行总裁黑田东彦称目前进一步降息可能性较低 经济增长加快（更新版）

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
（新增细节）
路透东京2月22日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，目前进一步深化负利率的可能性较低，这支持了市场关于央行近期不会进一步放宽货币政策的预期。
黑田东彦称，日本经济增速提高，通胀率有望在2019年3月结束的财年达到2%的央行目标，与11月的最新季度预估一致。
“日本央行当然时刻准备在必要时进一步放松政策，以实现2%的通胀目标，”黑田东彦对国会称。
“但随着经济增长加快，进一步降息的可能性较低，”他在被问及日本央行的政策是否导致地方银行承压时表示。
有观点认为，如果在美国联邦储备委员会(美联储/FED)稳步升息预期的推动下，日本长期利率跟随全球利率上升，日本央行可能上调收益率目标，黑田东彦对此予以否定。
他表示，“距离我们2%的通胀率目标还有一段路程，所以有必要保持强大的货币宽松举措，以尽早实现这个目标。”
路透调查显示，分析师对日本央行的下个政策行动看法大致分歧，预期日本将采取更多货币刺激的分析师减少，暗示市场对央行宽松周期的预期可能到了转折点。
在历经三年的大举资产购买仍未能实现2%的通胀率目标后，日本央行去年9月调整了政策框架。
根据当前框架，央行誓言将引导短期利率至负0.1%，10年期公债收益率则引导至零附近。
负利率政策及央行大举印钞已经引来金融机构的强烈批评，因这些政策导致业者的利差收窄，并造成债市流动性缩减。
尽管日本央行持有量已经相当于整个日本公债市场的大约四成，黑田东彦仍表示他没有见到市场流动性下滑的迹象。
他称，“我认为在购买公债以达成控制收益率曲线政策方面不会遇到困难。”(完)
(编译 杜明霞/张荻/张明钧; 审校 孙茉莉/徐文焰/蔡美珍)
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