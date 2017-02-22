日央行总裁黑田东彦称目前进一步降息可能性较低 经济增长加快（更新版）

（新增细节）

路透东京2月22日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，目前进一步深化负利率的可能性较低，这支持了市场关于央行近期不会进一步放宽货币政策的预期。

黑田东彦称，日本经济增速提高，通胀率有望在2019年3月结束的财年达到2%的央行目标，与11月的最新季度预估一致。

“日本央行当然时刻准备在必要时进一步放松政策，以实现2%的通胀目标，”黑田东彦对国会称。

“但随着经济增长加快，进一步降息的可能性较低，”他在被问及日本央行的政策是否导致地方银行承压时表示。

有观点认为，如果在美国联邦储备委员会(美联储/FED)稳步升息预期的推动下，日本长期利率跟随全球利率上升，日本央行可能上调收益率目标，黑田东彦对此予以否定。

他表示，“距离我们2%的通胀率目标还有一段路程，所以有必要保持强大的货币宽松举措，以尽早实现这个目标。”

路透调查显示，分析师对日本央行的下个政策行动看法大致分歧，预期日本将采取更多货币刺激的分析师减少，暗示市场对央行宽松周期的预期可能到了转折点。

在历经三年的大举资产购买仍未能实现2%的通胀率目标后，日本央行去年9月调整了政策框架。

根据当前框架，央行誓言将引导短期利率至负0.1%，10年期公债收益率则引导至零附近。

负利率政策及央行大举印钞已经引来金融机构的强烈批评，因这些政策导致业者的利差收窄，并造成债市流动性缩减。

尽管日本央行持有量已经相当于整个日本公债市场的大约四成，黑田东彦仍表示他没有见到市场流动性下滑的迹象。

他称，“我认为在购买公债以达成控制收益率曲线政策方面不会遇到困难。”(完)