日本政府提名新生银行高管政井贵子进入央行政策委员会

路透东京4月19日 - 日本政府文件周二显示，政府提名新生银行(8303.T)高管政井贵子进入日本央行的政策委员会。政井贵子支持激进货币宽松政策。

现年51岁的政井贵子是新生银行执行官，也是汇市专家，她或将接替6月任期届满的石田浩二。

这一提名意味着，在前国际货币基金组织(IMF)经济学家白井早由里的任期于3月届满后，日本央行由九名成员组成的政策委员会将重新迎来一名女性审议委员。

分析师表示，日本央行审议委员石田浩二的离去，将增强黑田东彦对于日本央行政策委员会的控制，有利于他进一步扩大货币刺激计划。石田浩二在1月时反对负利率政策。

作为新生银行的汇市专家，政井贵子以前曾表示支持央行的激进货币宽松政策，包括实施负利率。她说，这些举措扶助了日本经济，稳定了金融市场。

“如果不是央行在1月采取了行动，美元/日圆和股票价格会跌得更多，”政井贵子2月对路透表示。

“从货币政策方面而言，汇市关注的关键通道是实质利率下降多少，”她说。该观点符合日本央行当前的做法，即评估货币政策对借款利率的影响。

政井贵子还表示，支持黑田东彦以出其不意的政策调整来震动市场的行事方式。她将之归因于黑田东彦以前主管日本外汇政策的经验。

“黑田东彦先生的做事风格，是前外汇事务主管的风格，”她说，“当你干预汇市的时候，不会提供清晰的指引。”(完)