日央行总裁黑田东彦相信通胀将“显著”加速--CNBC

调查：日本企业认为内需不振和劳动力短缺是主要担忧问题
路透东京6月21日 - 路透调查显示，日本企业表示未来三年最大的担忧是国内需求萎缩，劳动力短缺加剧紧随其后，凸显日本人口下降和老龄化的困境。
路透横滨5月5日 - CNBC周五报导称，日本央行总裁黑田东彦表示，在大规模货币刺激政策和财政政策的扶助下，通胀将“显著”加速。
“(日本公众的)对于通胀预期的心态仍然非常谨慎。但我非常确信，通过持续的宽松货币政策，并辅以财政政策，我们最终将能够显著提升物价，”黑田东彦周五接受CNBC采访时表示。
黑田东彦表示，日本经济在过去两个季度显示出“强劲复苏趋势”，这将帮助缩窄产出缺口，令劳动力市场趋紧并推动通胀率最终达到2%。
黑田东彦正在日本东部城市横滨参加亚洲开发银行年度会议。(完)
(编译 张涛/郑茵 审校 白云/王兴亚)
路透东京6月21日 - 路透调查显示，日本企业表示未来三年最大的担忧是国内需求萎缩，劳动力短缺加剧紧随其后，凸显日本人口下降和老龄化的困境。
路透东京6月20日 - 日本放送协会(NHK)周二报道称，东芝半导体事业的出售案，将选中由日本政府牵头的日本、美国、韩国企业及资金团队收购。
路透悉尼6月21日 - 油价周三跌至七个月低点，让亚洲投资者紧张不安，盖过了全球知名指数供应商--MSCI明晟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数的影响。