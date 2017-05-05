日央行总裁黑田东彦相信通胀将“显著”加速--CNBC

路透横滨5月5日 - CNBC周五报导称，日本央行总裁黑田东彦表示，在大规模货币刺激政策和财政政策的扶助下，通胀将“显著”加速。

“(日本公众的)对于通胀预期的心态仍然非常谨慎。但我非常确信，通过持续的宽松货币政策，并辅以财政政策，我们最终将能够显著提升物价，”黑田东彦周五接受CNBC采访时表示。

黑田东彦表示，日本经济在过去两个季度显示出“强劲复苏趋势”，这将帮助缩窄产出缺口，令劳动力市场趋紧并推动通胀率最终达到2%。

黑田东彦正在日本东部城市横滨参加亚洲开发银行年度会议。(完)