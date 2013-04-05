黑田东彦：强力货币刺激举措不会催生资产泡沫

* 日本央行总裁黑田东彦不认为有资产泡沫忧虑

* 股市续涨而公债收益率下滑，受日本央行宽松举措影响

* 大举购买日本公债引发外界对财政纪律的担忧

路透东京4月5日 - 日本央行总裁黑田东彦驳斥有关他空前货币刺激举措将催生资产价格泡沫的担忧，即便这些刺激举措宣布后马上就在全球市场产生反响--日本公债收益率(殖利率)触及纪录低位，日圆一度跌至三年半低位，股市劲扬至数年高位。

日圆兑美元周五跌破97日圆，为2009年8月以来首次。上日日本央行宣布了全球最强势的货币刺激举措，承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元。

继周四上扬2.2%后，日股日经指数一度跳涨4.7%，且自2008年8月以来首次升破13,000点大关。10年期日债收益率一度下跌12个基点，至0.315%的纪录低位。

“我们将警惕产生泡沫的风险。我不认为债市或股市目前有泡沫，也不认为会很快出现泡沫。但我们将警惕这种风险，”黑田东彦向下议院称。

不过，雷曼兄弟证券经济分析师白石洋称，“我们认为有产生泡沫的风险”。

“如果这类资产购买计划要起到作用，就是要透过扭曲资产市场才会起到作用。”

**债务增加**

“像其他央行一样，日本央行力求实现物价稳定时将仔细观察资产价格走势、就业和薪资状况以及其他数据，”黑田东彦表示。

日本央行货币政策大举变动，意味着该央行每月购买的日本公债总量相当于政府新债发行量的约70%。这种规模的购债举措会对将收益率维持在低位提供很大帮助，但也引发日本央行已经基本同意将财政支出货币化的担忧。

日本公共债务规模已经是其经济规模的两倍以上，债务负担是主要经济体中最严重的。日本政府官员总是在谈论财政纪律，但在削减债务上几乎未取得进展。

穆迪周五表示，日本央行不同寻常的货币刺激举措可能使未来两年政府借款成本维持在低位，但长期来看仍给该国财政稳定性带来风险。

日本央行1月宣布设定2%的通胀目标时，政府同意采取措施确保财政政策稳健。但迄今为止，日本政府仍不愿出台控制债务的具体举措。

“基于联合声明，财务省必须实行坚定的财政计划，免得损害我们同日央行的关系，”日本财务大臣麻生太郎周五表示。(完)

(编译 许娜/杜明霞；审校 蔡美珍/张荻)

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