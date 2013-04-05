受央行宽松措施牵动 日本股市攀升债市呈现拉锯

* 30年期日债收益率一度跌至低于20年券收益率

* 日经指数上涨1.6%，稍早曾触及五年高点

* 日圆触及三年半低点

路透东京4月5日 - 日本股市周五跳升至近五年高点，日本政府公债价格大幅上扬，长债收益率曲线倒挂，此前日本央行在周四宣布积极刺激举措，以期复苏日本经济。

日本央行的大规模刺激措施承诺透过买进各天期公债以及较高风险上市交易基金(ETF)，在不到两年时间内向经济挹注约1.4兆(万亿)美元。

指标10年期日债收益率周五早间一度下滑12个基点，至0.315%的纪录低位。日股日经指数.N225一度劲扬4.7%，自2008年8月以来首次升穿13,000点。

但午后投资者了结部分获利，静待今日稍晚美国的非农就业报告。

“美国在初期的量化宽松措施后，也出现过类似的价格走势。市场大概涨了一两天，然后投资者就赶紧锁定债券持仓的获利，”野村证券固定收益首席定量策略师Neale Vincent称。

日央行到2014年底前将把基础货币扩大一倍至270兆(万亿)日圆(2.80兆美元)。即使是美联储的量化宽松计划，也比不上日央行政策的积极程度。美联储或许买更多债券，但日央行刺激计划相对于经济规模的比例大得多。

穆迪周五表示，日本央行不同寻常的货币刺激举措可能使未来两年政府借款成本维持在低位，但长期来看仍给该国财政稳定性带来风险。

日股日经指数终场收高1.6%至12,833.64点，交投活络，成交量较过去90个交易日的全日平均水准高一倍。

日圆/美元触及三年半低点97.20，周四重挫3.6%，创2008年10月以来单日最大跌幅。截至午盘中，日圆/美元报96.15，日内下跌0.2%。

**“意义重大的一日”**

“这是我职业生涯中最重要的一天，”瑞士信贷股票销售主管Stefan Worrall表示。

“这是日本央行昨日举措带来的走势，很多之前没有参与的投资者加了进来，他们之前在等待日本央行与首相在高调表态之后究竟会采取什么行动。”

日经指数自11月中以来涨幅约达48%。10年期日本公债收益率同期累计跌幅21.5基点。

房地产板块.IRLTY.T跳涨11.8%，金融企业股价也大涨，因预计其将在恢复景气措施的带动下获益。

瑞穗金融集团(8411.T)上涨1.5%，为主板成交额最活络的股票，紧接其后的是三菱UFJ金融集团(8306.T)、三井住友金融集团(8316.T)和消费金融公司Aiful Corp(8515.T)。

交投最活络的日经指数期权是行权价13,7502JNI137D3.OS的看涨期权，这比周五的指数收位高7%。

**收益率曲线倒挂**

在日债市场，10年期日本公债期货触及纪录高位146.41，然后遭遇获利了结。30年期日债收益率一度低于20年期债，导致不常见的收益率曲线倒挂现象。

三菱日联摩根士丹利固定收益高级分析师Naomi Muguruma表示，这是收益率曲线“很长时间来”首次出现倒挂。

“由于日本央行宣布要购买期限较长的公债，20年债和30年债的供需平衡有些被扭曲，”Muguruma称。

“这可能持续一段时间，但央行不开始实际买债的话，我们也不能说的多肯定，央行买债或许会改变投资者的行为，”她又称。

“以往购买30年债的投资者很可能不会在收益率低于20年债的时候购买，因此投资者可能转向20年债，倒挂的收益率曲线可能被修正。我想这也许是投资者可能做出的合理反应。”

30年债收益率报1.210%，日内下跌1.5个基点，20年债收益率几无变动报1.135%。

10年期日债收益率日内上升10个基点至0.535%，稍早曾跌至纪录低点0.315%。10年期日债期货跌2.02点至144.02，至两个月收盘低位。

“许多以往对日本市场不感兴趣的投资者也开始关注...他们意识到，如果继续采用以往的看法，他们将丧失机会，”Commons资产管理的执行长Tetsuro Ii表示。

股票估值方面，根据汤森路透Datastream的数据，日股的12个月预期市盈率为14.1，稍高于标准普尔500指数.INX的13.7，但低于其10年均值16.3.

当日涨 上日

跌

最新报 (基点) 收市价

价

两年期公债 0.090% +3.0 0.060%

五年期公债 0.170% +4.0 0.130%

10年期公债 0.505% +7.0 0.435%

20年期公债 1.135% +0.0 1.135%

30年期公债 1.210% -1.5 1.225%

10年期公债期货 144.02 -2.02 146.04

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (完)

(编译 李春喜 审校 隋芬)

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