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国际财经 | 2017年 2月 22日 星期三 15:54 BJT

日央行考虑在宣布公债购买操作计划时加入具体日期--消息

路透东京2月22日 - 知情人士表示，日本央行考虑在公布其每月购债操作细节时加入具体日期。

日本央行根据大规模宽松计划，每周透过市场操作购买日本公债。

每月月底时，日本央行会宣布即将进行的购债操作细节，但目前为止，这些细节不包含操作日期。(完)

(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

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