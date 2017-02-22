日央行考虑在宣布公债购买操作计划时加入具体日期--消息

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透东京2月22日 - 知情人士表示，日本央行考虑在公布其每月购债操作细节时加入具体日期。
日本央行根据大规模宽松计划，每周透过市场操作购买日本公债。
每月月底时，日本央行会宣布即将进行的购债操作细节，但目前为止，这些细节不包含操作日期。(完)
(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。