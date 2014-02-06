日央行副总裁示警市场动荡 暗示必要时可调整政策

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 新兴市场动荡影响日本市场--日央行副总裁中曾宏
* 中曾宏维持对经济的乐观看法
* 称若风险威胁到通胀目标，将调整政策
路透东京2月6日 - 日本央行副总裁中曾宏周四表示，如果新兴市场动荡造成的风险危及央行实现通胀目标，央行愿扩大货币刺激。
中曾宏维持央行对经济的乐观看法，称日本经济正温和复苏，朝央行2%通胀目标稳步前进。
但他也警告，部分新兴国家货币大幅下跌已影响到日本的金融市场。新兴货币重贬部分要归因于美国联邦储备委员会(美联储/FED)削减刺激举措规模。
“稳步推动日本央行当前的质化兼量化货币宽松至关重要。”他对国会表示。
“但包括新兴经济体在内的金融市场震荡。如果有某种风险成形，我们将采取必要的政策调整，确保达成央行2%的通胀目标。”
近来的数据显示，日本经济在强劲内需带动下持续增温。然而日本央行总裁黑田东彦对出口需求仍保持审慎看法，因日本的许多亚洲贸易伙伴依然疲软。
日本12月核心消费者物价指数(CPI)创逾五年最快增速，显示央行通胀目标应指日可待。
去年4月日本央行推出大规模刺激举措，誓言通过积极购买资产，让基础货币倍增，以刺激通胀在大约两年内达到2%。之后央行均维持货币政策不变。
央行曾表示当前刺激计划足以实现通胀目标，其不会对经济暂时性的低潮采取行动。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
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