日本央行委员罕见地呼吁政府维护财政管理信誉--会议记录

路透东京12月25日 - 根据日本央行周四公布的11月会议记录，在扩大刺激政策一个月之后，日本央行罕见地呼吁政府，稳步推进改善财政的措施。

“央行委员们重申，维护财政管理的信誉极其重要，出于这个原因，他们希望政府稳步推进旨在建立可持续财政结构的措施，”央行会议记录显示。

根据会议记录，有两名政府代表出席了政策会议，其中一名代表称，政府“很重视”委员们的意见，并“承认政府将努力维护这种公信力”。

日本央行在11月的会议上维持货币政策不变，而10月曾扩大刺激计划规模，以预防油价下滑以及随后出现的通胀放缓会推迟2%物价目标的实现。

该行在12月会议上维持政策不变。(完)

(编译 李春喜/王颖；审校 戴素萍)

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