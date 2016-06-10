调查：日本央行6月料按兵不动 但7月可能进一步放松政策

分析：美国企业获利料有亮丽表现 或为美股创纪录涨势提供依据
路透纽约1月16日 - 一些股票投资者称，美国企业财报将显示获利实现两年来最大增幅，这对于解释美股创纪录的涨势大有帮助。他们预计很多公司业绩表现将超乎预期。
路透东京/班加罗尔6月10日 - 路透调查结果显示，日本央行预计不会在下周开会时宽松政策，但7月将会采取行动，综合采用各种手段再次努力提振疲弱的通胀。
剔除生鲜食品价格的日本核心通胀在4月再度下降，令人担心经济重新陷入通缩。日本央行亦面临压力，需采取更多行动来实现2%的通胀目标。
过去一周受访的27名分析师中，有18人预期日本央行将会在7月28-29日的政策会议上放松货币政策，届时该央行将发布最新的通胀与经济成长预测。
五名受访者预期央行下周会采取行动，两人预期会在10月31-11月1日的政策会议上行动。一名认为在9月会议上行动，还有一名预计会在2017年。
“如果日圆进一步升值，而且对于强势日圆给经济及物价带来负面影响的担忧加剧，则日本央行将会放松政策，”农林中金总合研究所首席研究员南武志表示。
在回答一个追加问题的分析师中，有近四分之三表示，日本央行将通过组合拳来放宽政策，比如进一步调降目前为负0.1%的负利率，提高资产购买，其中包括上市交易基金(ETF)和公司债。
其他分析师称，日本央行将采取其中一个举措。
日本央行今年初采行负利率，希望藉此促进银行对企业和消费者放贷，而不是囤放资金，如此一来应有助于提振需求，进而推高通胀。
但负利率引发的反应不甚理想，日圆上涨，并冲击到日本庞大的出口业。
三菱东京日联银行本周表示，可能放弃公债一级交易商资格。这是目前为止，负利率导致银行业者远离该市场的最明显讯号之一。
但受访的分析师预计，日本央行第三季将进一步调降负利率至负0.2%。
日本首相安倍晋三上周宣布一项外界广泛期待的决定，即消费税上调计划往后推迟两年半。安倍将消费税从8%上调至10%的计划，这次是第二次推迟。2014年4月消费税从5%调升至8%，造成经济重回衰退局面。
回答调查中另一个问题的分析师里，有四分之三表示他们支持安倍的决定，不过也对日本的财政状况感到担忧。
安倍宣布将在今年秋季推出追加预算。当被问及追加预算规模时，大多数受访者预计将介于5-10万亿日圆(466.8-933.5亿美元)之间。
在安倍决定推迟上调消费税之后，分析师上修了对于下一财年的增长预估。
在周三公布第一季GDP修正值之前进行的调查显示，日本2017财年经济增长年率料为0.8%，高于上月预估的持平。
截至2017年3月财年，日本经济料增长0.7%，上月预估为增长0.8%。
调查显示，日本核心消费者物价指数(CPI)在截至2017年3月财年料升高0.1%，到下一财年升幅料加快至0.9%。这与上月调查结果几无变动。(完)
(编译 张涛/李爽/艾茂林; 审校 蔡美珍/王兴亚)
路透纽约1月16日 - 一些股票投资者称，美国企业财报将显示获利实现两年来最大增幅，这对于解释美股创纪录的涨势大有帮助。他们预计很多公司业绩表现将超乎预期。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，正在申请逮捕三星集团领导人的拘票，指控他支付数千万美元向总统朴槿惠的密友行贿。
过去一周齐聚底特律出席一年一度车展的业内高管们表示，随着中国和欧洲实施更严格的排放法规，全球汽车生产商和一些消费者除了插电式汽车外，可选空间已少之又少，从而刺激电动汽车投资飙升。