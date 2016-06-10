调查：日本央行6月料按兵不动 但7月可能进一步放松政策

路透东京/班加罗尔6月10日 - 路透调查结果显示，日本央行预计不会在下周开会时宽松政策，但7月将会采取行动，综合采用各种手段再次努力提振疲弱的通胀。

剔除生鲜食品价格的日本核心通胀在4月再度下降，令人担心经济重新陷入通缩。日本央行亦面临压力，需采取更多行动来实现2%的通胀目标。

过去一周受访的27名分析师中，有18人预期日本央行将会在7月28-29日的政策会议上放松货币政策，届时该央行将发布最新的通胀与经济成长预测。

五名受访者预期央行下周会采取行动，两人预期会在10月31-11月1日的政策会议上行动。一名认为在9月会议上行动，还有一名预计会在2017年。

“如果日圆进一步升值，而且对于强势日圆给经济及物价带来负面影响的担忧加剧，则日本央行将会放松政策，”农林中金总合研究所首席研究员南武志表示。

在回答一个追加问题的分析师中，有近四分之三表示，日本央行将通过组合拳来放宽政策，比如进一步调降目前为负0.1%的负利率，提高资产购买，其中包括上市交易基金(ETF)和公司债。

其他分析师称，日本央行将采取其中一个举措。

日本央行今年初采行负利率，希望藉此促进银行对企业和消费者放贷，而不是囤放资金，如此一来应有助于提振需求，进而推高通胀。

但负利率引发的反应不甚理想，日圆上涨，并冲击到日本庞大的出口业。

三菱东京日联银行本周表示，可能放弃公债一级交易商资格。这是目前为止，负利率导致银行业者远离该市场的最明显讯号之一。

但受访的分析师预计，日本央行第三季将进一步调降负利率至负0.2%。

日本首相安倍晋三上周宣布一项外界广泛期待的决定，即消费税上调计划往后推迟两年半。安倍将消费税从8%上调至10%的计划，这次是第二次推迟。2014年4月消费税从5%调升至8%，造成经济重回衰退局面。

回答调查中另一个问题的分析师里，有四分之三表示他们支持安倍的决定，不过也对日本的财政状况感到担忧。

安倍宣布将在今年秋季推出追加预算。当被问及追加预算规模时，大多数受访者预计将介于5-10万亿日圆(466.8-933.5亿美元)之间。

在安倍决定推迟上调消费税之后，分析师上修了对于下一财年的增长预估。

在周三公布第一季GDP修正值之前进行的调查显示，日本2017财年经济增长年率料为0.8%，高于上月预估的持平。

截至2017年3月财年，日本经济料增长0.7%，上月预估为增长0.8%。

调查显示，日本核心消费者物价指数(CPI)在截至2017年3月财年料升高0.1%，到下一财年升幅料加快至0.9%。这与上月调查结果几无变动。(完)