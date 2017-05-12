日本央行总裁黑田东彦称保护主义不能解决全球不平等问题

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透意大利巴里5月12日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，贸易保护主义不能解决全球不平等加剧的问题。
黑田东彦在七国集团(G7)财长和央行总裁会议召开前对记者说，尽管日本国内通胀依然低迷，但全球经济稳步复苏正在对日本经济产生积极影响。
他还说，意大利银行业不良贷款需要解决，但不认为不良贷款对意大利和欧洲的金融系统造成重大负面影响。(完)
(编译 汪红英；审校 王兴亚)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。