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国际财经 | 2017年 5月 12日 星期五 15:08 BJT

日本央行总裁黑田东彦称保护主义不能解决全球不平等问题

路透意大利巴里5月12日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，贸易保护主义不能解决全球不平等加剧的问题。

黑田东彦在七国集团(G7)财长和央行总裁会议召开前对记者说，尽管日本国内通胀依然低迷，但全球经济稳步复苏正在对日本经济产生积极影响。

他还说，意大利银行业不良贷款需要解决，但不认为不良贷款对意大利和欧洲的金融系统造成重大负面影响。(完)

(编译 汪红英；审校 王兴亚)

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