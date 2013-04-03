黑田东彦新政遇日央行内部分歧考验

路透东京4月3日 - 日本央行总裁黑田东彦本周将主持上任以来首次央行政策委员会会议，而他正艰苦设法在会前建立共识，市场原本预期这次会议将祭出大量买债措施及大幅调整央行政策框架，如今面却临期望落空风险。

从上周以来与消息人士的对话内容透露出，在央行应提高多少买债规模及如何说服市场相信央行并非为公共债务货币化等议题上，黑田东彦或许有可能无法统整内部意见分歧的央行委员会。

甫上任两周，黑田东彦周二向国会表示，他希望整合央行的两项买债操作，使央行扩大资产负债表的情况更加明朗。他并表示，将与委员会讨论以较长天期债券为购买目标，来扩大刺激措施。

但如果无法在周四决议之前弥合委员会成员之间的分歧，黑田东彦将只有两条路可选，一是将他的部分计划延后到4月26日的利率会议，另一个是冒着未一致表决通过的风险推动计划过关。

熟悉日本央行思惟的数名消息人士指出，黑田东彦可能会强力护航多数计划过关，但非一致的表决结果，将使他的领导力受到考验，也令人怀疑他是否能够坚定领导日本央行进行更多非正统措施。

“日本央行不必赶在本周就对每件事做出决定。试图这么做可能会暴露委员会的歧见，”瑞穗证券首席经济分析师上野泰也表示。

“无论如何，根本还没有足够时间来讨论那么多会造成影响的因素。关键问题在于，黑田要如何设法维持市场预期。”

消息人士曾对路透表示，日本央行可能会在本周会议上就决定立即展开无限制的资产购买计划，不再等到2014年，同时提高债券购买规模、并将宽松货币政策中所购公债的年期延长。其实委员会甚至在黑田东彦未加入央行前就已经有这种想法。

把改变央行政策框架的时程延后，将是黑田难以承受的。黑田东彦衔命首相安倍晋三，将有别于前任总裁的审慎渐进方式，策划进行一场“制度变革”

但黑田将两种债券购买计划合而为一的想法，或许会在政策委员会中面临一些阻力。有部分审议委员担心如此一来将使得央行资产负债表充斥太多长期债券。

“总而言之，黑田东彦也只是做决定的委员会九名成员之一”另一消息人士说。

**寻找替代选项**

市场开始预期日本央行可能决定不一次性的解决问题，令上月的狂喜情绪打了一些折扣。上月日圆兑美元跌至三年半低位，股市升至四年半高点。

周二则表现为，日圆兑美元升至一个月高位，日本股市跌至四周低点。

由于安倍施压要求进行更大胆努力来抗击通缩，日本央行1月放宽了政策并将通胀目标调升至2%，黑田东彦誓言将在两年内达成该目标，然而很多人认为这过于激进、难以实现。

自3月20日上任以来，黑田东彦一直表态将不遗余力达成该目标。

分析师称由于市场已消化了提出无上限购债时机及设定央行资产负债规模新政策目标等理念，现在很难令市场感到意外。

现在的症结点在于购买资产的框架问题。

黑田东彦希望把资产购买和放贷计划与另一项被称作“rinban”的每月定期购债计划相结合。后者是市场操作的一部分，但不列入货币宽松举措范畴。资产购买和放贷计划是日本央行实施货币宽松的主要工具。

资产购买计划目前只针对期限不超过三年的债券，而每月定期购债计划则针对各类债券，包括期限在10年以上的公债。

若把这两项计划相结合，央行将可以购买巨额长期公债，也就意味着，日本央行将废弃自我设定的“货币发行量规则”(“bank note”)。根据该规则，日本央行持有的债券规模不得超过货币流通量。

日本央行政策委员会审议委员白井早由里支持这一想法，但委员会一些委员表示忧心，因为废弃这一规则的同时没有其他替代规定来限制日央行继续过度购债。

黑田东彦只表示，他将与委员会讨论这一议题，但讨论需要的时间可能超过其预想。

“废弃规则很容易。但需要限制日本央行购债规模这一观点，也必须予以尊重，”另一位消息人士表示。(完)

(编译 蔡美珍/张若琪/石冠兰/李爽; 审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。