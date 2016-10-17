日本央行总裁黑田东彦称必要时将对政策进行调整 以达成2%的通胀目标

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京10月17日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，央行将在必要时调整货币政策以达成2%的通胀目标，关注经济、物价与金融形势的发展。
“日本经济预计将呈现温和扩张趋势，”黑田东彦在与地区分行经理举行的季度会议上发言指出。
日本央行上个月将政策目标从扩大基础货币转向利率，此前该央行已实施多年的大举资产购买未能拉动经济摆脱数十年来的停滞。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。