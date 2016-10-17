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国际财经 | 2016年 10月 17日 星期一 10:33 BJT

日本央行总裁黑田东彦称必要时将对政策进行调整 以达成2%的通胀目标

路透东京10月17日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，央行将在必要时调整货币政策以达成2%的通胀目标，关注经济、物价与金融形势的发展。

“日本经济预计将呈现温和扩张趋势，”黑田东彦在与地区分行经理举行的季度会议上发言指出。

日本央行上个月将政策目标从扩大基础货币转向利率，此前该央行已实施多年的大举资产购买未能拉动经济摆脱数十年来的停滞。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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