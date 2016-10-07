日央行总裁黑田东彦呼吁迅速解决欧洲银行业的问题

路透华盛顿10月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周四呼吁欧洲决策官员迅速采取行动，解决该区域银行业问题，他表明延迟处理对经济可能产生负面影响。

提到日本在1990年代末期应对国内金融危机的经验，黑田指出，日本确实花了很长一段时间解决银行业的问题，而延迟处理对经济造成了不利的影响。

“有必要迅速确认问题所在，并尽快加以处理，”在被问及德银财务状况疑虑等欧洲金融体系问题时，黑田对记者作出上述表示。

但他补充道，由于各国金融体系及银行业都有各自的特点，因此并无一体适用的解决方法。

“我预计欧洲当局会很快采取行动解决其银行业问题，”他在出席20国集团金融领导人会议之前说。

黑田称其将向G20伙伴国说明，日本央行已做出“相当有力的承诺”，在通胀稳定高出2%的通胀目标之前，日本央行将保持超宽松货币政策。

对于外界认为日本央行刺激增长的政策工具可能已经耗尽的说法，黑田不以为然。

“我不认为货币政策已达极限，”他说。(完)