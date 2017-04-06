焦点：日本央行总裁黑田东彦若有意愿 或可连任

撰稿 Leika Kihara

路透东京4月6日 - 日本央行总裁黑田东彦显然没有办法达成他最重要的唯一绩效指标，然而如果现年72岁的他能够面对压力，看来他仍很有机会可以连任，这将是逾半世纪以来首度有日本央行总裁连任。

黑田东彦的五年任期还有一年届满，最快要到今年下半年才会展开遴选，但是首相安倍晋三部分最为亲近的助手及高阶财政官员表示，很有可能再次指派黑田东彦挑大梁。

黑田东彦的核心政策是大规模货币刺激计画，藉以铲除日本经济数十年来的通缩祸害，但对于达成2%通胀目标的主要任务而言，他还远未达标。

但在外部阻力巨大的困难时期却并未发生危机。黑田东彦平稳掌舵令安倍放心。

“黑田东彦的工作干得非常不错。我认为安倍信任他，”一名匿名的政府高层官员表示。

安倍曾于1月对议会表示，下任日本央行总裁，应该继续实施黑田东彦的超宽松政策取向。他在另外一次议会公开露面场合赞扬了黑田东彦为促进就业和增长而采取的政策。

东短研究首席经济分析师加藤出表示，随着经济复苏动能加大，日本政府的优先任务将是维持现状。

“对于日本央行通过大规模买债将政府举债成本控制在极低水平的做法，政府感到满意。”他说道。

“即便不是黑田东彦担任此职，就位的也将是某个不打算撤出当前大规模刺激计划的人士。”

政府官员称，安倍对于无法达成通胀目标并没有很在意，他倒是对黑田东彦透过积极货币政策手段遏制日圆汇率跳涨的行为颇为赞赏。

他们还强调了黑田东彦受人尊敬的海外履历，称其在外汇议题上堪称日本首席外交家，并且还曾是亚洲开发银行的总裁。

“很难想象还有别的什么人能够在如此艰难时期担负这样的职务，”另一位日本政府官员表示，其看法与另外两位熟悉安倍想法的消息人士一致。

**艰辛的工作**

虽然并不禁止连任，但之前一位任职超过五年的央行总裁还是山际正道，他在任八年直至1964年。

了解黑田东彦的人说，他精力充沛身体健康，但他尚未表态是否想在日本这一工作最繁重且备受瞩目的岗位工作到接近80岁。

“这份工作在身体和精神方面都非常辛苦。我不确定是否有人能坚持10年，”一名央行前高官称。

除日本央行每年八次的货币政策会议之外，黑田东彦每周还要主持召开两次讨论非货币政策事务的会议，还经常长途飞行去海外参加国际峰会，例如20国集团(G20)首脑会议，或者国际清算银行(BIS)的会议。

除此之外，他去年还曾51次现身国会，因国会可在会期随时传唤央行总裁。

艰巨繁重的公务也可能使得黑田想歇一歇。

分析师称，推行了如此之久的大规模刺激措施后，日本央行的弹药已所剩无几，如果美国加息推高全球利率，该央行把债券收益率维持在低位的任务将变得格外具有挑战性。

日本央行最终将不得不想办法缩减刺激计划。这项持续四年的刺激计划几乎是唯一不会引发市场混乱的公债主要买家。

“在某个时候，下任总裁可能必须要考虑如何让现行政策变得更可持续，”前日本央行理事、民间智库瑞穗总合研究所经济学家门间一夫称。

但这些政府官员表示，这样的复杂性也让黑田东彦成为最有资格的候选人，其他竞争者发挥的余地就小了。

“无论谁成为下一任总裁，都会面对一些极端困难的事情，因此坦率地说，没有人想干这份工作，”第三位政府官员说。

其它可能的选择包括现任央行副总裁中曾宏，他是一位金融市场专家；还可能考虑央行理事雨宫正佳，他是负责货币政策监督的高级官员。

一些与安倍接近的消息人士称，他也可能选择学者型人士或者他的助手，比如金融厅长官森信亲、前首相顾问本田悦朗或者哥伦比亚大学教授伊藤隆敏。

“鉴于这是一项高度政治性的任命，因此不能排除出现黑马的可能性，”一位政府消息人士说。

“但如果要让一位没什么货币政策经验的人来担此重任，风险就太高了，”他说。“这样一来对安倍而言，继续任命黑田东彦就显得很有吸引力了。”(完)