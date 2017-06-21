焦点：日央行总裁称需坚持宽松政策并密切关注物价趋势

路透东京6月21日 - 日本央行总裁黑田东彦仍认为，当前宽松货币环境是适宜的，因为物价上涨仍落后于经济的改善状况，而且距离央行设定的通胀目标依然遥远。

黑田东彦在周三的一次讲话中重申，日本央行对经济前景愈发乐观，因为出口在上升、工厂产出在增加而且劳动力市场收紧。

此前公布的日本央行4月26-27会议记录显示，政策制定者接受政府购债规模低于市场操作的目标。

“日本经济目前较为稳健，但距离实现2%的通胀目标仍很遥远。”黑田东彦表示。

“按当前市场操作框架，维持宽松货币环境是适宜的。”

日本央行4月会议时维持货币政策不变，并对经济发表了九年来最为乐观的评估。

央行同时还维持以每年80万亿日圆速度购债的宽松承诺不变；原本市场臆测央行在试图淡出刺激措施之际，可能剔除这样的声明。

此后黑田东彦近来一再暗示他未考虑提早撤回宽松政策，且政府的购债速度可能再度增加。

日本央行近几个月降低了购买公债的速度。如果保持目前的步伐，公债持仓全年将仅增加60万亿日圆。

但黑田东彦的表态，减弱了关于日本央行即将跟随美联储退出量化宽松的臆测。

黑田东彦周三对资本支出与企业获利发表乐观评论，凸显日本央行对于日本经济的信心。

黑田东彦表示，日本产出缺口正在向正面区域前进，但在转化为消费者物价上涨方面比较缓慢。

日本央行在最近于6月15-16日召开的会议上，提高了对消费情况的评估，但维持货币政策不变。(完)