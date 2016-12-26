综述：日本央行总裁为控制收益率曲线政策辩护 看好全球前景

路透东京12月26日 - 日本央行总裁黑田东彦周一对控制收益率曲线政策提出辩护，称该政策已使日本长期利率免于随全球收益率(殖利率)上升趋势，且有助于协助经济摆脱停滞。

部分学界人士批评，黑田东彦的2%通胀目标对于长期陷于通缩的日本而言过于不切实际，黑田东彦对此加以驳斥，称日本央行唯有加速推动物价涨势向其目标靠拢，才能够有足够的政策空间来抵御未来经济所受冲击。

在一场对经济团体连合会(经团连)发表的演说中，黑田东彦对全球经济提出乐观看法，称随着制造业及贸易活动升温，全球经济正摆脱平淡表现。

“全球经济看似终于进入新的阶段，已经摆脱了全球金融危机的负利率时期，尽管未来仍有许多不确定性，”他说。

黑田东彦称，日本央行新政策框架旨在将长期利率保持在零附近，将有助于使对日本经济有利的全球推动力最大化。

“通过正确实施这一政策框架，日本央行可借全球经济复苏动能使日本经济获得更大驱动力，”他表示。

黑田东彦的此番讲话强调了日本央行政策制定者对于日本经济越来越高的乐观情绪，并强化了市场对于该央行将在未来数月不予扩大货币刺激的预期。

**对未来方向无一致看法**

历时三年多的大规模印钞并未能使日本央行实现其物价目标，该央行在9月份将目标从印钞速度转向了利率。目前其政策目标是引导短期利率在负0.1%、10年期公债收益率在零附近。

由于日本长期债收益率随全球债券收益率上涨，日本央行抑制收益率的决心面临考验。全球债收益率上涨的原因主要是，市场认为美国新总统特朗普(Donald Trump)将采取的经济政策会引致通胀。

这又反过来导致部分市场人士预期，日本央行有望最早明年上调期收益率目标。

但任何此类做法都将可能面临货币政策委员会中力推积极宽松政策委员的反对。

日本央行维持宽松倾向，称将继续以每年80万亿日圆(6,820亿美元)的步伐购买公债。这可能意在安抚一些认为大举印钞有助于提升通胀预期的委员。

日本央行11月1日会议记录显示，关于央行在以利率为目标的新政策框架下对购债规模的重视程度，决策者意见分歧。

其中一名委员表示，由于日本央行可能在购买较少公债的情况下达成收益率目标，因此购债金额指引可“随时间进展”逐步调降。

这与黑田东彦公开发表的评论相呼应，他表示若日本央行能在购买较少债券的情况下达成收益率目标，则央行可能放缓购债。

不过会议记录显示，有几名委员坚持认为央行应维持购债指引不变，因为若将其删除，可能向市场发出央行似在考虑削减资产购买规模的错误信号。(完)