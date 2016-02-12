黑田东彦为负利率政策辩护 将寻求G20对市场动荡作出回应（更新版2）

(新增与安倍首相会晤以及财务省官员讲话相关内容)

* 负利率将帮助刺激经济--黑田东彦

* 黑田东彦与安倍首相会晤，讨论全球市场

* 黑田东彦拒绝对汇率问题置评

路透东京2月12日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，他们将寻求20国集团(G20)对全球市场动荡作出全面政策响应，同时亦不认同日本央行负利率政策导致了此次市场动荡的说法。

日本首相安倍晋三将近五个月来首次与黑田东彦进行会晤，讨论全球经济和市场的进展，突显出日本政府对股市的连续下跌感到紧张。

会晤后黑田东彦对记者表示，“我解释了日本央行在实施量化与质化宽松(QQE)的同时推出负利率政策的思路及其效果。”他并补充说，安倍没有特别谈论货币政策。

黑田拒绝评论近期日圆走势，亦未谈及他与安倍在汇率政策方面的讨论内容。

日股日经指数周五跌近5%，创下2014年10月以来最低收位，与此同时日圆兑美元仍接近15个月高位，因投资者担心欧洲银行业的体质以及全球经济前景，争相青睐日圆的安全性。

财务大臣麻生太郎的口头警告未能压制日圆下跌。日圆走坚成为日本央行面临的又一个难题。在整体市场溃跌环境下，日本央行上个月采取的负利率政策，迄今未能对股市产生持续的正面作用。

麻生太郎和多位财务省官员表示，将关注本月稍后的G20财经首长上海会议，是否会就政策协调达成一致。

“近期市场波动的背后有许多根深蒂固的问题。我们自然需要在G20会议之前审视一下可以促进政策协调的办法，”财务省财务官浅川雅嗣周五对媒体表示。

稍早黑田东彦曾表示，负利率将通过降低借款成本来帮助刺激经济，反驳外界指责。有人认为，负利率引发银行获利将遭到进一步挤压的担忧，因此加剧了市场动荡。

黑田东彦周五对议会表示，“我不认为日本央行的负利率政策是(近来市场动荡的)背后原因。”

“全球投资者之间弥漫着一股过度的厌恶风险情绪，”他称。黑田东彦并表示，他将审慎关注近期市场走势将如何影响日本的经济和物价。

他并重申，日本央行必要时将毫不迟疑地进一步扩大货币刺激政策，以达成其2%通胀目标。

日本央行上个月意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼投资人。由于市场震荡且全球经济放缓危及其克服通缩的努力，央行再次采取大胆行动以刺激经济成长。(完)