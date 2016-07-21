焦点：日本央行可能出乎意料 押注7月宽松者或将自讨苦吃

路透东京7月21日 - 押注日本央行将在下周放松货币政策的投资者可能会自讨苦吃，因日圆近来贬值以及日本政府的支出计划缓解了该央行加码刺激计划的压力。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克向日本首相安倍晋三表示，日本央行仍有多种可用的货币政策工具来支撑经济。随后，上周市场对央行进一步放松政策的臆测迅速升温。

路透调查显示，85%的受访分析师预计，日本央行将在7月29日放松政策。同时安倍料将在本月宣布增加财政支出。

日本央行已实施了负利率政策，并以每年80万亿(兆)日圆(7,500亿美元)的速度扩大基础货币，希望借此刺激通胀和停滞不前的经济，但通胀预期似乎在下降。

熟悉日本央行情况的消息人士说，日本央行下周将下调对于潜在通胀趋势正在“稳步改善”的评估。

但对于这是否意味着需要立即采取行动，央行内部并未形成一致看法。

尽管官员们不排除7月祭出更多刺激措施的可能性，但部份官员指称，单凭延迟达成央行通胀目标这点，不致促使该行立即放宽政策，因为就业市场紧俏终将推高薪资并反映在物价上。

“基本趋势通胀确实缺乏动能。但重要的是要有迹象显示，未来通胀预期将会升高，”一名消息人士指出。

**市场反对声浪**

日本央行自1月采行负利率以来即按兵不动，总裁黑田东彦将通胀疲弱归咎于油价下跌等暂时性因素。

但强势日圆导致进口成本下滑，加上消费疲弱，促使许多分析师预期日央行将大砍物价预估，推迟两年达成物价目标的时间规划，并进一步放宽政策。

由于预期7月将宽松政策，日本9月10年期公债期货2JGBv1升至纪录高位，iShares MSCI明晟日本上市交易基金(ETF)(EWJ.P)本月亦触及五周高点。

“倘若日本央行再度推迟时程，时间将超过黑田总裁(截至2018年4月)的任期。许多人认为在这种情况下亳无所为，将令人无法接受，”明治安田生命首席经济分析师小玉佑一指出。

部份人士也认为，黑田本月会放宽政策，配合安倍首相承诺的支出计划，但有鉴于20国集团(G20)呼吁成员国避免过度依赖货币政策以刺激成长，日本央行可能会暂且按兵不动。

的确，消息人士已向路透表示，央行本月在制定新的季度预估时，会将政府拟议中的财政刺激计划考虑在内，这将有助于降低央行对于通胀预估的调降幅度，并部分减轻要求央行扩大刺激政策的压力。

黑田东彦可能也认为采取行动的必要性降低，目前股市已经走高，日圆兑美元也在上个月英国公投退欧撼动全球市场时触及100日圆下方高位后回落，来到106日圆。

不过，如果日本央行未能达到投资者的宽松预期，则可能引发市场的反弹情绪。

“倘若(央行)意外地‘什么都不做’，那你就需要关注美元兑日圆的技术面。汇价有可能大幅下挫，”巴克莱驻新加坡亚太外汇策略主管Mitul Kotecha称。

“不久前--即本月稍早时，(日圆兑美元)还处在100日圆附近，我想如果央行不采取行动，那么汇价重新迈向这一水准将不会令人感到意外。”

花旗访问客户和金融机构的调查报告显示，若日本央行按兵不动且未暗示9月行动，80%的受访者预计美元兑日圆将下挫逾3%。超过30%的受访者认为跌幅将在4%以上。

但这或许并不足以说服日本央行官员。

“日本央行不会只是因为市场已经消化了其采取行动的预期就宽松政策，”其中一位消息人士称，“这样就不是货币政策了。”

日本10年期公债期货图表：reut.rs/29XHNAr

iShares MSCI明晟日本上市交易基金(ETF)图表：reut.rs/29MDqoA

日本通胀/通缩互动式图表：tmsnrt.rs/28KmQnX

(完)