日本央行一位委员在12月会议上主张上调收益率目标--意见摘要

路透东京12月29日 - 周四公布的日本央行12月19-20日会议意见摘要显示，一位委员在会上表示，央行应灵活对待上调债券收益率(殖利率)目标，并允许长期利率上升，如果这种情况反映的是经济好转。

“我反对将10年期公债收益率目标设定在零附近，并认为应允许收益率曲线更陡一点，”该委员称。

持这种观点的可能是以前担任市场分析师的审议委员佐藤健裕。他反对日本央行将10年期公债收益率目标维持在零附近的决定。

虽然他的观点属于少数，但凸显出日本央行内部对于新政策框架的可行性看法分歧。根据新政策框架，如果市场压力推动收益率升至高于目标的水准，那么央行须增加购债。

意见摘要显示，在12月政策会议上，一些委员认为，目前日本央行应该将收益率目标维持在当前水准，避免过早收回刺激举措。

“日本央行应在相当长的时期内维持当前的政策利率不变...借鉴以往过早结束零利率和量化宽松政策的经验教训，”摘要引述这名审议委员称。

根据9月采用的新政策框架，央行目前引导短期利率稳定在负0.1%，以及10年期公债收益率保持在零水准附近。

央行放弃就印钞速度作出承诺的作法，部分原因是担心其大举购债之举可能在未来几年导致市场流动性枯竭。

日本央行本月稍早的购债规模高于预期，以期遏制公债收益率上升势头，并舒缓市场对于央行将很快缩减购债规模的担忧。

日本公债收益率跟随全球债券收益率升势走高，令日本央行控制长期利率在零水准附近的决心受到考验。

该央行在12月会议上经投票决定维持收益率目标不变。(完)