日本央行宽松货币政策还将维持一段时间--央行会议意见摘要

路透3月27日 - 周一公布的日本央行3月15-16日会议意见摘要显示，政策委员会委员称宽松货币政策将维持一段时间，因消费者物价涨幅距离2%的央行目标水平依然较远。

有人认为，由于海外债券收益率上升，日本央行将不得不提高10年期公债收益率目标。对此审议委员们未予理会，而表示只侧重于关注国内经济。

但是，一些委员确实表达了对日本央行未来控制10年期公债收益率的能力的关切。

“一些市场人士称，央行需要改变货币政策，以因应海外长期收益率上升，”一位委员说。

“但是，日本货币政策应基于日本的经济活动和物价来进行决定。还要过相当长时间，日本央行才需要改变货币政策。”

日本央行在3月会议上维持政策不变，市场猜测该央行可能将于今年稍后提高公债收益率目标，但日本央行总裁黑田东彦对这种市场臆测不屑一顾。

日本央行维持对金融机构存放在央行的部分超额准备金利率在负0.1%不变，承诺引导10年期公债收益率>在零附近。

该央行还维持每年购买80万亿日圆(7,239.8亿美元)公债的宽泛承诺不变。

得益于出口和工业生产增强，经济在近期显示复苏迹象，但对内需活力的担忧挥之不去，因1月核心消费者物价较上年同期仅上升0.1%。

会议意见摘要显示，一位委员对物价趋势持有疑虑，因始于4月的下个财年的薪资增幅可能不及当前财年。

另一位委员称，日本央行上月大幅增加购债以抑制收益率上升，这透露了日本央行控制收益率曲线形态政策的弱点。

该委员称，这表明日本央行今后可能会被迫购买大量公债，以实现其收益率目标。(完)