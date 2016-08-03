（更正）日本央行一些委员质疑货币宽松的侧重点--会议记录

现代汽车将美国投资计划提高50%至31亿美元
路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。
(更正：因译文有误，内文倒数第三段应为“存款利率”，非“储蓄率”)
路透东京8月3日 - 日本央行会议记录显示，央行委员会至少有两位委员在6月会议上对央行的行动表示质疑。这凸显了对于其政策可持续性的疑虑。
在6月会议上，有一位委员呼吁日本央行减少购债，而另一位委员称央行已将关注焦点从购买资产转移到利率上。
在随后7月29日的会议上，日本央行称将在9月发布量化宽松的全面评估，进一步支持了对日本央行现行政策可能已达极限的看法。
目前日本央行每年购买80万亿日圆公债，以实现2%的通胀目标。
日本央行还实施负0.1%的利率，而且每年购买6万亿日圆上市交易基金(ETF)。
一些分析师表示，日本央行的购债规模过于庞大，过几年就无以为继。负利率政策不受欢迎，因损及银行获利，并压抑本就很低的存款利率。
一些投资者还担心，购买ETF对通胀预期没有影响。
日本央行6月政策会议未采取额外货币刺激，尽管通胀微弱且全球增长疲软。(完)
(编译 侯雪苹/杜明霞；审校 白云/龚芳)
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