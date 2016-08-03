（更正）日本央行一些委员质疑货币宽松的侧重点--会议记录

(更正：因译文有误，内文倒数第三段应为“存款利率”，非“储蓄率”)

路透东京8月3日 - 日本央行会议记录显示，央行委员会至少有两位委员在6月会议上对央行的行动表示质疑。这凸显了对于其政策可持续性的疑虑。

在6月会议上，有一位委员呼吁日本央行减少购债，而另一位委员称央行已将关注焦点从购买资产转移到利率上。

在随后7月29日的会议上，日本央行称将在9月发布量化宽松的全面评估，进一步支持了对日本央行现行政策可能已达极限的看法。

目前日本央行每年购买80万亿日圆公债，以实现2%的通胀目标。

日本央行还实施负0.1%的利率，而且每年购买6万亿日圆上市交易基金(ETF)。

一些分析师表示，日本央行的购债规模过于庞大，过几年就无以为继。负利率政策不受欢迎，因损及银行获利，并压抑本就很低的存款利率。

一些投资者还担心，购买ETF对通胀预期没有影响。

日本央行6月政策会议未采取额外货币刺激，尽管通胀微弱且全球增长疲软。(完)