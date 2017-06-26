日本央行6月会议摘要显示有委员称央行必须明确传达政策意向

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透东京6月26日 - 日本央行公布6月15-16日会议摘要显示，一位委员称，该央行必须明确传达其政策意向，以避免经济改善引发外界关于短期内撤出货币刺激的预期。
“随着经济持续改善，日本央行需要解释其货币政策思维，以避免引发市场人士的担忧，”根据周一公布的6月政策会议意见摘要中的委员表示。
在6月会议中，日本央行维持政策不变，并调高对民间消费的评估，此为六个月来首次，表明对出口导向的经济复苏有信心，而复苏正在增加动能。(完)
(编译 李爽/戴素萍 审校 王兴亚/李婷仪)
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路透巴黎6月27日 - 前法国央行总裁诺亚告诉路透，英国银行业已经在悄然申请在英国退欧后在巴黎运营的牌照，因为法国新总统马克龙计划实施的改革措施，改善了巴黎作为金融中心的前景。
路透纽约6月27日 - 美国保德信金融集团旗下投资管理部门PGIM周二称，全球地产市场的黄金时代似乎接近尾声，因利率上升和回报率下降损及地产市场的表现，但地产业前景依旧亮丽。