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国际财经 | 2017年 6月 26日 星期一 08:43 BJT

日本央行6月会议摘要显示有委员称央行必须明确传达政策意向

路透东京6月26日 - 日本央行公布6月15-16日会议摘要显示，一位委员称，该央行必须明确传达其政策意向，以避免经济改善引发外界关于短期内撤出货币刺激的预期。

“随着经济持续改善，日本央行需要解释其货币政策思维，以避免引发市场人士的担忧，”根据周一公布的6月政策会议意见摘要中的委员表示。

在6月会议中，日本央行维持政策不变，并调高对民间消费的评估，此为六个月来首次，表明对出口导向的经济复苏有信心，而复苏正在增加动能。(完)

(编译 李爽/戴素萍 审校 王兴亚/李婷仪)

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