日本央行总裁称将继续货币宽松举措

路透伦敦3月21日 -日本央行总裁黑田东彦周五表示，该央行将继续推行大举货币宽松计划，因为日本经济距离实现2%的通胀率目标还有一半路要走。

“日本经济一如预期，在朝着实现2%的通胀率目标发展，我们已经完成了一半，”黑田东彦在演讲中称。“当然，我们还只是走了一半，将稳步推进量化和质化宽松举措。”

“我们一直以来的立场是，竭尽全力实现2%的通胀率目标...日本经济料继续温和复苏，生产、收入、支出实现一个良性循环，”黑田东彦称。

他表示，日本央行还必须监控资产价格，但补充称，迄今没有发现泡沫迹象。

路透调查显示，日本央行今年夏季料进一步放宽政策，增加资产购买规模，以提振经济。

黑田东彦指出，日本央行有多个方法撤出超宽松货币政策，不过他还指出，现在讨论撤出还为时尚早。

“除了出售我们购买的资产外，我们还有多个选项或工具。这并不意味着我们永远不会出售，”黑田东彦称。“就目前而言，讨论退出量化和质化宽松政策还为时尚早。”(完)

(编译 李爽 审校 戴素萍)

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