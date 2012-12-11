日本央行下周会议或通过扩大资产购置计划再度放宽政策

* 最有可能的选项是扩大资产购置计划

* 日本央行希望目前先观望美联储的动作,暂不推出新举措

* 不仅只政治面因素,黯淡的经济前景亦为央行行动背后的因素

路透东京12月11日电---消息人士称,日本央行下周可能放宽货币政策,因美国财政悬崖步步逼近,加上中国经济成长疲弱,持续让已被视为陷入衰退的日本经济前景堪忧.

根据熟悉日本央行思维的消息人士说,日本央行最有可能采取的选项,就是在12月19-20日的会议中扩大现行规模为91万亿(兆)日圆的资产购置与放贷计划,将其加码5-10万亿日圆.

目前,央行内部许多人士希望暂且不要有任何新动作,除非美联储(FED)意外地推出更甚市场预期的刺激措施,引发日圆突然大涨.美联储本周将举行政策制定会议.

"重要的是明年的前景,现在仍呈高度不确定性,要看海外情势的进展而定,"一位消息人士称."如果日本央行判断认为其过去的宽松政策效力不够,那么央行在本月就会有更多行动."

另一位消息人士表达了相似的观点.由于事涉敏感,这两位消息人士均要求匿名.

在12月16日众议院选举到来前,日本央行承受要求其采取更大胆举措来对抗通缩的沉重压力.民调显示,主要反对党自民党料将在此次选举中胜出.

该党领导人安倍晋三要求日本央行采取"无限量"宽松举措等措施,以使通胀率达到2%,为该央行当前目标的两倍.

央行决策官员感受到压力而倾向采取行动,这也是因为他们认为9月和10月祭出的宽松举措,或许不足以使日本经济复苏前景免受海外风险的威胁.

"我们在9月和10月采取行动,因为我们对夏季时风险重燃的观点已然成真.我们必须讨论且思考这些措施是否足够,并将措施推出以来公布的各项数据纳入考量,"日本央行副总裁西村清彦上周称.其观点得到其他许多委员的认同.

日本央行政策委员会审议委员白井早由里也警告称,日本物价表现可能不及央行预期.两名委员会新晋成员也青睐于采取更多措施来结束通缩.这两名新成员曾在10月呼吁强化央行对超宽松政策的承诺,但未竟其功.

日本7-9月经济连续第二个季度萎缩,分析师预期今年最后三个月经济仍将再次萎缩,因日本与中国的领土争端令出口受到影响,挫伤企业景气.

10月制造业生产意外反弹,几乎未能驱散决策者对制造业活动疲态可能会蔓延到整个经济的忧虑,因企业削减薪资且延后资本支出.

即将公布的数据也不太可能带来多少安慰.本周备受关注的日本央行"短观"调查可能显示,12月止三个月企业景气恶化,公司计划增加支出的步伐慢于此前预期.

这名消息人士称,美国财政悬崖或中国需求持续放慢对出口造成拖累,可能也会威胁到日央行有关该国明年初会走出温和衰退的预期,进而为立即采取相应的政策措施提供论据.

日本央行在2月定下1%的通胀目标,年内迄今并四度放宽政策,意在展现央行决心结束10多年来一直危害日本经济的通缩.(完)

--编译 李婷仪/许娜/梁睿雪;审校 龚芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。