独家：日本央行内部重现升息之说 可能性确实存在

路透东京12月15日 - 随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)紧缩周期推动全球债券收益率大涨，加息选项十年来首次回到了日本央行的视野，预示着央行将退出后危机刺激模式进入新时代。

通胀率一直难以达到2%的目标，且刚刚修改了政策框架，日本央行不急于提高其10年期公债收益率目标，并把任何升息讨论视为假设性议题和长远选项。

但熟悉日本央行想法的消息人士表示，如果长期利率继续上升，反映出日本经济出现明显改善，则央行会更愿意讨论这个想法，而且最早明年可能会考虑提高收益率目标。

“日本央行明年的重点可能不是是否进一步放松政策，而是可能提高其收益率目标，”其中一名消息人士表示，并称不能排除明年小幅升息的可能性。

“日本央行有可能在通胀率触及2%之前调升目标，”另一位消息人士表示，但也称要这么做的门槛“相当高”。

尽管日本央行要升息可能还有一段距离，但随着美联储与欧洲央行逐渐放慢2008年全球金融危机后采行的刺激计划的步伐，已显示出全球央行的转变。

这也将是日本央行长久以来抗击通缩的重大转变。日本央行前一次紧缩政策是在2007年，当时该央行结束一段量化宽松期，将短期利率目标调升至0.5%。

**沟通恶梦**

根据9月采行的新政策框架，日本央行承诺引导短期利率在负0.1%，维持10年期日债收益率在近零水平。

日本央行认为暂时没有必要调高目标，并强调优先的工作是透过大量购债，将10年期日债收益率维持在目标附近。

但随着对美联储升息的预期，加上对特朗普刺激通胀政策的期待，推升了全球收益率，日本央行内部益发意识到，若是不把该行已然庞大的资产负债表更进一步扩大，恐怕无法令10年期日债收益率保持在近零水平太久。

消息人士称，随着全球贸易升温，央行决策者对日本经济复苏越来越有信心，所以较能放手讨论那些可能被视为收紧货币政策举措的想法。

分析师对日本央行可以多快采取行动则是看法分歧。

那些认为明年很有可能升息一次的分析师，其论点是预期消费者物价指数反弹，因油价上涨及日圆贬值推高了进口成本。

“如果日圆下跌太多，导致生活成本上升而开始挫伤消费力，那么日本央行或将考虑调高收益率目标，”摩根大通证券首席经济分析师菅野雅明说。

日本央行官员说，升息的讨论仍非常不成熟，并强调唯有当迹象明显显示通胀预期因经济复苏强劲而升高时，此类升息举措才有成真的可能性。

日本央行的九人委员会内部，对何种情况下适合升息的意见也不一致，在这个问题上一些人比另外一些人更为谨慎。

与市场沟通日本央行的政策意图也颇具挑战性，特别是如果通胀率依然达不到目标的话。

一些日本央行官员已经在考虑，如何能更好地证明要提高收益率目标，同时又不给人造成央行要全面收紧政策的印象--对于众所周知会使市场手忙脚乱的日本央行来说，做到这点并不容易。

“若提高收益率目标，日本央行有可能就是打开了潘多拉的盒子，因为一旦这么做，债券收益率可能就会因未来将有更多升息举措的预期而大涨，”东短研究首席经济分析师加藤出表示。

“无论日本央行如何解释，市场都会将其看做是货币紧缩。日本央行将很难解释为何在通胀率达到2%之前就这么做。”

日本抗击通缩之战： tmsnrt.rs/28KmQnX

日本公债收益率：tmsnrt.rs/1RieEON

(完)