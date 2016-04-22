日本央行正考虑使对金融机构的借贷计划适用负利率--彭博（更新版）

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
(新增细节和市场反应)
路透东京4月22日 - 彭博周五在其网站上报导称，日本央行正考虑使其对金融机构的借贷计划适用负利率。
报导引述数位匿名消息人士的话称，日本央行若决定进一步调降针对银行存放在央行的部分资金适用的负利率，则可能考虑采取上述新举措。
日本央行下次为期两天的政策会议将于4月28日结束。
日本央行有两项借贷工具，其一是针对银行向高增长行业公司的贷款，给予银行零息融资，其二是对于更大范围地增加放贷的银行，给予长期零息融资。
彭博报导称，日本央行将考虑对这两种工具均采取负利率，这意味着日本央行付款给商业银行，以使其接受融资。
彭博称，日本央行将为借贷工具采取负利率以支持经济活动。
在彭博作出报导后，日股日经指数涨至11周半高位，日圆跌至4月6日以来的最低水准。(完)
(编译 孙国玉/于春红; 审校 艾茂林/孙茉莉)
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。
路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话暗示，联储准备未来一年快速加息。