日本央行正考虑使对金融机构的借贷计划适用负利率--彭博（更新版）

(新增细节和市场反应)

路透东京4月22日 - 彭博周五在其网站上报导称，日本央行正考虑使其对金融机构的借贷计划适用负利率。

报导引述数位匿名消息人士的话称，日本央行若决定进一步调降针对银行存放在央行的部分资金适用的负利率，则可能考虑采取上述新举措。

日本央行下次为期两天的政策会议将于4月28日结束。

日本央行有两项借贷工具，其一是针对银行向高增长行业公司的贷款，给予银行零息融资，其二是对于更大范围地增加放贷的银行，给予长期零息融资。

彭博报导称，日本央行将考虑对这两种工具均采取负利率，这意味着日本央行付款给商业银行，以使其接受融资。

彭博称，日本央行将为借贷工具采取负利率以支持经济活动。

在彭博作出报导后，日股日经指数涨至11周半高位，日圆跌至4月6日以来的最低水准。(完)