日本央行实施负利率加大刺激力度 出乎市场意料

路透东京1月29日 - 日本央行周五加大刺激政策的力度，除了维持大规模的资产购买计划，还宣布将对金融机构存放在央行的资金实施负利率。这让金融市场大呼意外，投资者本来预期央行不会有行动或仅是小幅扩大资产购买规模。

央行称，此次行动旨在防止全球金融动荡损及企业信心，并避免“通缩心态”重现。央行一直都在努力通过积极印钞举措来消除通缩思维。

日本央行仿效欧洲央行(ECB)，对金融机构放在央行的超额准备金收取利息。消息公布后，亚洲股市跳涨，日圆全线下跌，政府公债上扬。

日本央行还维持以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币的承诺不变，即在量化和质化宽松举措(QQE)的框架下，大举购买日本公债和风险资产。

但对金融机构在央行的活期账户收取负0.1%利息的政策，央行政策审议委员会仅有5-4的投票结果勉强通过。

“如果认为有必要，日本央行将进一步调降负利率。”央行在决策声明中指出。

油价不断下滑及消费者支出走疲导致日本通胀停滞，令日本央行2%的物价增长激进目标更难企及，对于日本央行是否会因此进一步放松政策，市场此前的观点存在分歧。

日本央行周五发布对经济数据预测值的季度检视，将始于4月份下一财年的核心消费者物价指数(CPI)涨幅预测下调至0.8%，三个月之前的预测为1.4%。

但央行预测2017财年的CPI涨幅将加速至1.8%，这项预测值已将周五举措的影响考虑在内。

日本稍早前公布的数据显示，12月家庭支出及工业生产下滑，凸显了日本经济复苏的脆弱情况。

12月核心CPI年增率仅为0.1%，激发外界预期日本央行终将推出更多刺激举措。

日本央行多位政策官员一直不放心使用日益减少的政策工具，去应对他们认为超出央行控制的因素，例如金融市场动荡及中国经济放缓等。

但政策委员会的悲观派成员担心，东京股市下滑可能会打击企业加大资本开支的意愿，损及日本央行通过大规模印钞所努力创造的正面动能。(完)