焦点：日本央行意外实施负利率 地区性银行首当其冲

路透东京1月29日 - 日本央行意外实施负利率,让本就因放款低回报和企业借款不振而遭受打击的地区性银行雪上加霜,此举还可能让他们面临整合或接受较大同业主动示好的压力。

地区性银行庞大的现金储备长久以来一直难以发挥盈利用途。如今他们放在日本央行的存款也要收费,而且政府公债的吸引力也不如以往了。

“我们的日子不好过,非常艰难,”东京附近一家地区银行官员表示。“我们每个人都必须要从头开始,考虑下一财年的策略。”

除了将现金存放在日本央行外,日本规模较小银行的选项非常有限。

“银行业者受到严重打击,”Bayview Asset Management投资组合经理Yasuo Sakuma在谈及日本央行的决定时表示。“对于地区性银行的影响尤其大,因为他们贷存比率较低,可能带来巨大的重组压力。”

国内外经济成长缓慢也减弱了企业的融资需求,因为这意味着企业不愿在工厂设备或提高薪资方面投资。

尽管日本首相安倍晋三和央行总裁黑田东彦一直大力施压,希望企业提高在设备和薪资方面的支出,但效果不彰。

上月,黑田东彦强调,企业需要扩大创新方面支出并提高薪资,以助央行实现2%的通胀目标。

日本最大的商业游说团体--经济团体连合会的领导人对此仅表示有条件的支持,突显出决策者在说服日本企业增加支出这一问题上面临困难。

**无从选择**

对于地区性银行来说,将负利率转嫁给客户这类办法恐怕并不适用。

“对于那些在日本央行存有准备金的中小型银行而言,负利率将是一个很大的问题,”Monex首席分析师Takashi Hiroki表示,“这些银行将发现,很难把成本转嫁给个人客户。”

出于这方面的担心,东京证交所银行类股.IBNKS.T在日本央行发布声明后触及2014年10月以来低点,跌幅达2%,尽管整体东证股价指数.TOPX上涨2.9%。

地区银行股价下跌,Fukuoka Financial Group (8354.T)跌3.6%,Bank of Yokohama Ltd 8332.T跌2.2%。投资者还出售了一些主要银行的股票,三菱UFJ金融集团(8306.T)跌2.8%。

根据日本央行的数据,上个月时日本的未偿还银行贷款规模为432万亿日圆(3.6万亿美元),而其中的约一半来自日本的约100家地区银行。

日本的多数地区银行仅在国内竞争,主要向中小企业提供低风险贷款。这与日本的三大银行有所不同,这三大行积极开展海外贷款业务,从而抵消了国内贷款需求疲软的影响。

在银行竞争激烈的环境下,贷款利率一直在下降。

面对日本人口老龄化所导致的需求下降,日本金融厅(Financial Services Authority)自2014年以来一直鼓励地区银行整合。

然而过去三年中仅有三家地区银行进行了整合。

日本央行总裁黑田东彦周五在政策决定公布后的新闻发布会上表示,负利率或许对金融机构具有短期影响,但他并认为会带来太大影响。(完)