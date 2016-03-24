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路透中文国际短讯 | 2016年 3月 24日 星期四 15:41 BJT

调查：多数日企对日本央行的负利率政策不满

路透调查显示，大多数日本企业认为日本央行意外采取负利率政策是个糟糕的举动，将损及企业和消费者信心。很多企业提到在央行决定公布后日圆出现大幅上涨、而股市则出现下滑。还有一些企业则表示，该政策应当只能当作最后手段使用，因其表明已别无选择。多数企业希望政府祭出更多经济刺激举措。路透

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