调查：多数日企对日本央行的负利率政策不满

路透调查显示，大多数日本企业认为日本央行意外采取负利率政策是个糟糕的举动，将损及企业和消费者信心。很多企业提到在央行决定公布后日圆出现大幅上涨、而股市则出现下滑。还有一些企业则表示，该政策应当只能当作最后手段使用，因其表明已别无选择。多数企业希望政府祭出更多经济刺激举措。路透