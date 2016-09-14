焦点：日本央行将调整策略 负利率成为未来宽松措施主轴--消息

路透东京9月14日 - 数名了解日本央行想法的消息人士指出，日本央行下周检讨政策时，将考虑把主要政策目标由基础货币转至利率，使负利率成为未来货币宽松的核心。

这项变动将凸显出日本央行及金融市场对于央行买债极限的担忧。

这也将逐渐远离日本央行企图全面压低债券收益率曲线的特殊货币政策实验作法。

“在日本央行的政策工具之中，优先考量可能会更加朝向利率，而远离巨额买债，”其中一位要求匿名的消息人士称。

日本经济新闻周三稍早报道，日本央行将在未来宽松措施中加重负利率作为一项工具的地位。

消息人士称，日本央行不太可能放弃目前的基础货币目标，或是对长期利率设定一个明确上限。

然而，通过将政策焦点放在负利率之上，日本央行希望借此打消市场认为负利率政策不受民众欢迎将令日本央行不再降息的观点。

消息人士称，日本央行尚未就是否在9月20-21日的会议上进一步降息达成一致；央行将在会上对其政策进行全面评估。

消息人士称，是否降息的决定将取决于日圆的动向、以及央行委员是否认为降息对于央行实现通胀目标的承诺是有必要的。

大多数日本央行委员倾向于对当前的政策框架进行温和微调。但由于市场愈发预期会议将出台某种形式的宽松政策，所以不能排除更为激进的选项，比如不对债券收益率设置明确的上限。

**中间立场？**

日本央行将因此维持基础货币目标以及资产购买步伐。但消息人士称，央行将会考虑将其首要政策目标放在0.1%的负利率之上。目前日本央行对金融机构的部分超额储备金征征收0.1%的利率。

“不需要移除基础货币目标，因为确实存在一些积极影响，”一名熟知日本央行想法的消息人士称。

“但更加关注将短期利率维持在低位是可行的，”消息人士说。

消息人士说，在下周进行政策检视时，日本央行可能会向市场暗示，降息将是未来更优先的选项，因降息直接压低实际利率--尤其是10年期以下的收益率。10年期以下的收益率对企业贷款成本的影响很大。

消息人士还说，日本央行还将考虑削减超长期公债的购买规模，以改善保险商和养老基金等金融机构的获利环境。

他们还说，作为补充，该央行将增加较短期公债的购买规模，以保持整体债券购买规模不会减少。

日本央行可能会继续承诺“尽早”实现其2%的通胀目标。

但由于日本央行实施资产购买计划已经三年多，因此央行将放弃此前设定的实现物价目标的两年框架。(完)