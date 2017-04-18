日本政府提名两位通胀派经济学家加入央行政策委员会

美股上涨 特朗普预算案公布后市场松了口气
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
路透东京4月18日 - 日本政府周二提名民间经济学家片冈刚士担任日本央行政策委员会委员，他被视为激进货币宽松政策的支持者。
日本政府还提名63岁的三菱东京日联银行董事铃木人司加入央行的货币政策委员会。
片冈刚士今年44岁，是三菱UFJ研究咨询公司的经济学家。他与铃木人司将接替7月任期届满的木内登英和佐藤健裕。
这次提名暗示，反对央行总裁黑田东彦大规模刺激计划的委员将减少。木内登英和佐藤健裕都曾公开反对维持非常规刺激政策过长时间。
三井住友资产管理首席宏观策略师Masayuki Kichikawa对片冈刚士比较了解，他认为片冈可能是因为支持首相安倍晋三的促增长经济政策而被选中的。
“我觉得他会把重点放在让日本摆脱通缩上，会努力让政策保持宽松，直到有证据证明日本走出通缩，”Kichikawa称。
“我认为，他对缩减货币宽松政策会持谨慎态度。”
至于铃木人司的货币政策立场，还鲜为人知。不过，鉴于他在日本一家大型金融机构的从业背景，他不太可能打破现状。
上述提名需要获得国会参众两院的批准。外界认为，这是近乎确定之事，因执政联盟在参众两院占有稳固的多数席位。(完)
(编译 李春喜/侯雪苹；审校 张涛/郑茵)
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