焦点：日央行明年两席虚位以待 安倍料选择与黑田立场接近人选

路透东京12月18日 - 日本央行明年将出现两个空缺，这让首相安倍晋三有机会改变央行政策委员会的格局，让其更加支持货币刺激政策；对于他精挑细选出的央行总裁黑田东彦，此举也有望了却一块心病。

日本央行10月在大规模货币刺激政策基础上进一步意外放松，黑田东彦以5-4在政策委员会勉强获胜，此后委员会的人员构成就显得更为重要。

央行10月举措暴露出政策委员会的分歧，预示黑田东彦要推进更多刺激措施将会困难重重。很多分析师认为，由于央行难以实现2%的通胀目标，所以明年需要推出更多刺激举措。

明年将有两位央行审议委员的五年任期届满，其中一名委员反对10月举措。

“安倍可能会选择对刺激通胀看法与黑田东彦接近的人选。不论选谁，日本央行的政策立场都将非常符合黑田的期望，”Morgan Stanley MUFG的资深分析师Takeshi Yamaguchi称。

央行审议委员宫尾龙藏将于明年3月退出审议委员会；今年50岁的宫尾龙藏是政策上的鸽派，支持10月的放宽政策举措。

更重要的是，央行审议委员森本宜久的任期将于明年6月到期；他反对放宽政策。

今年70岁的森本宜久对去年4月推出的量化质化宽松政策(QQE)，是勉强投下支持票的，而且之后一直对这个政策持怀疑态度。他担心吸纳这么多公债，日本央行的行为接近为政府债务提供资金，此举非常危险。

若审议委员会的态度更加倾向认同黑田东彦，黑田东彦的任务将可以轻松一些，因一些审议委员已公开质疑QQE的可行性，尽管安倍晋三和黑田东彦坚持认为，在重启日本经济成长和击退数年来的通缩问题上，已取得稳步进展。

**审议委员仍立场分化**

批评人士称，日本央行的资产购买计划只取得微小成功。尽管股市上涨，日圆下跌提振了出口业者的获利，但薪资、企业投资、通胀和更广泛的经济成长，皆尚未稳稳地持续上升。

由于日本经济第三季意外陷入衰退，分析师称，安倍晋三需要一个整体上支持他再通胀刺激策略的央行审议委员会；安倍的刺激策略包括大量政府支出和结构性改革。

日本首相通常会将财务省准备的候选人名单拿来与央行进行讨论。而首相的认可一般只是个形式。

安倍可能会打破这一传统，更多地插手该官员遴选；而且外界认为，他对财务省官僚的看法接纳程度更低。

政府对央行职位的提名必须得到参众两院批准。在2008年，反对党曾驳回执政党的央行总裁提名人选，令这一职位空悬三周。

然而安倍领导的执政联盟在参众两院拥有多数派优势，所以他无须对反对派让步。

一些分析师指出，虽然一位新同事的加入或许能让黑田东彦轻松一些，但央行政策委员会内部仍将存在意见分歧，因为10月不赞成央行政策决定的官员是对进一步放宽政策抱有怀疑态度。

东短研究首席经济分析师加藤出表示，“10月反对央行政策行动的官员很可能仍认为自己作出了正确决定，”因为消费者信心依然低迷，说明最新的刺激举措几乎没有起到提振信心的作用。(完)

(编译 朱晓军/于春红/徐文焰；审校 王丽鑫/蔡美珍/白云)

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