焦点：日本央行调整政策改采利率目标 加大实现通胀的努力

路透东京9月21日 - 日本央行周三大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。

但日本央行没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标，它表示，调整的目的是重新设置刺激计划，以进行实现并保持2%通胀目标的持久战。

日本股市上扬，日圆下跌，因市场希望日本央行重设刺激计划的决定能缓解日本国内银行和保险公司的压力，不过一些分析师对此举能否对金融市场有持久的正面影响表示怀疑。

“日本央行给人的印象是开始从前线部分撤军，”三菱日联摩根士丹利证券固定收益策略分析师稻留克俊说。“市场未来几个月可能开始测试日本央行对物价目标的承诺。”

黑田东彦表示，比起以基础货币为目标，直接以利率为目标，可以更有效提高通胀预期。

“长期而言这是非常有效的。但短期而言，基础货币目标与通胀预期之间并没有明确关连，”黑田东彦在记者会上表示。“这也是为什么新的政策框架可以更灵活回应经济及物价的变动。”

**买债步伐维持不变**

日本央行周三结束两天利率会议，决议放弃基础货币目标，改采“收益率曲线控制”，央行将买进长期公债，使10年期公债收益率维持在目前近零水准附近。

日本央行将继续以能够确保公债持有量每年增加80万亿日圆(7,810亿美元)的速度购买长期公债，同时维持利率水平在负0.1%不变。该利率适用于金融机构在央行的部分超额准备金。

日本央行在政策声明中称，新的政策框架在量化质化宽松政策(QQE)的基础上加入收益率曲线控制，基于新框架央行若要再度放松政策，可以进一步调降负利率，调低长期利率目标，或扩大基础货币。

“日本央行将寻求通过控制短期和长期利率来降低实质利率，这将是新政策框架的核心，”日本央行称。(完)