日本央行总裁称在新的政策框架下资产负债表管理不会有重大变化

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿10月8日 - 日本央行总裁黑田东彦周六表示，在新的政策框架下，其资产负债表管理不会有重大变化。
“从决策者的角度来看，负利率政策与资产购买不是相互排斥的，”黑田东彦在布鲁金斯学会讲话时表示。
一些学者认为，央行应该把通胀目标从2%提高到4%左右，以应对通胀预期下降的问题，黑田东彦对此不甚赞同。
“根据日本的经验，认为央行可以通过提高通胀目标就能提升各方的通胀预期的观点，对我来说似乎有些天真。”
日本央行上月把政策目标从基础货币转向利率，有些分析师认为这是在给未来缩减资产负债表铺路。(完)
(编译 张涛；审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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