日本央行总裁称在新的政策框架下资产负债表管理不会有重大变化

路透华盛顿10月8日 - 日本央行总裁黑田东彦周六表示，在新的政策框架下，其资产负债表管理不会有重大变化。

“从决策者的角度来看，负利率政策与资产购买不是相互排斥的，”黑田东彦在布鲁金斯学会讲话时表示。

一些学者认为，央行应该把通胀目标从2%提高到4%左右，以应对通胀预期下降的问题，黑田东彦对此不甚赞同。

“根据日本的经验，认为央行可以通过提高通胀目标就能提升各方的通胀预期的观点，对我来说似乎有些天真。”

日本央行上月把政策目标从基础货币转向利率，有些分析师认为这是在给未来缩减资产负债表铺路。(完)