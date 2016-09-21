焦点：日本央行新政策框架笼罩疑问 市场风险气氛前景混沌

2013年7月19日，东京，一名撑伞的女子经过一家券商营业部门外的股市信息屏。 REUTERS/Toru Hanai

路透新加坡9月21日 - 日本央行周三对货币政策措施大幅修改，所得到的反应是美元上扬、亚股表现平平、及债券收益率全面上扬，透露出投资人仍在试图厘清，这些改变对于全球风险意愿究竟有何影响。

乍看之下，日本央行对量化宽松计划的整顿显得十分大胆：从以资产购买数量作为目标，改成以收益率曲线的水位为目标；维持负利率，并且希望通胀率能超出2%的目标。

日本股市.N225冲高，央行希望推高长期收益率，以协助金融体系的计划，以及修改购买交易所上市基金(ETF)方案，激励了股市士气。

然而，新框架还有许多细节，让投资人怀疑，日本央行是否实际上企图缩减刺激措施。

“这些措施并没有增加很多刺激力度，”新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong表示。“释出的信号是纠正过去货币宽松产生的一些副作用，其中之一就是负利率，以及收益率曲线拉平，打击了金融业。”

日本公债价格下跌，将10年期公债收益率推至央行的新目标零；美国和欧洲公债收益率上涨，部分亚洲市场的也是，投资人在接受这种其他央行也可能为长期利率设定下限的新状况。

加拿大皇家银行首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik指出了日本央行和欧洲央行所面临挑战的相似之处：从市场上可买的公债有限，以及收益率曲线拉平给银行带来的代价。

“目前，市场可能将开始思考，日本央行的新路线是否给欧洲央行提供了新思路，”他在客户报告中写道。

**新世界**

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨但仍有迟疑，担心日本央行是不是默认将不再继续注入资金。自2008年全球金融危机以来，一直是央行注资在支撑市场。

“日本央行给人的印象是开始从前线部分撤军，”三菱日联摩根士丹利证券固定收益策略分析师稻留克俊表示。

“市场未来几个月可能开始考验日本央行对物价目标的承诺，就像过去英国央行及其对英镑的承诺受到挑战一样。”

日本央行表示，将放弃基础货币目标，但继续以能够确保公债持有量每年增加80万亿日圆(7,810亿美元)的速度购买长期公债。

“风险市场在夏季时一直惯常于更多货币宽松措施出炉，目前则愈发体认到在进入年底之际，情况可能不是这么回事，”East Capital合伙人Karine Hirn指出。“我们预计未来几天市场可能更加动荡，且充斥不确定性。”

日圆兑美元及欧元双双走贬，美元更一度攀抵一周高位102.79日圆。

在美联储周三稍晚宣布利率决策以前，市场人士亦苦思日圆疲势会持续多久，以及这对于日本央行最新承诺所可能代表的意涵等诸多变数。

“日本央行未承诺例行进行系统性的资产购买行动，未进一步深化负利率政策，亦未推出新的政策措施，再加上2%通胀目标能否达成的疑虑未除，更别提超越上述目标，这些都让我们认为在失望情绪蔓延开来之际，日圆将进一步走强，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)首席策略师Robert Rennie指出。

“我们一直认为美元会上探并攻破100日圆。尽管存在美国联邦公开市场委员会(FOMC)决议今晚出炉的风险，我们仍旧保持这个看法，”他补充道。(完)