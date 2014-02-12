日央行官员称加码刺激政策或弊大于利--日经

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透东京2月12日 - 日经新闻周三报导称，日本央行审议委员木内登英表示，若日本央行增加货币刺激，负面效应将超过益处。
木内登英接受日经新闻采访时还称，他怀疑进一步放宽政策能否真正推高物价，并帮助日本央行实现2%的通胀目标。
目前市场正猜测日本央行将扩大其购债规模，以削弱4月上调消费税的冲击。
“如果经济和物价只存在温和的下行风险，进一步宽松的益处可能不及副作用，”木内登英在采访中称。
根据去年4月出台的刺激政策，日本央行计划货币供应增加一倍，以在约两年时间内实现其2%的通胀目标。日本央行每个月购入约7.5万亿(兆)日圆(730亿美元)长期政府公债，相当于新发公债的近70%。
木内登英曾多次建议日本央行改变其通胀目标，因担忧两年的时间表无法实现。
虽然他的观点在日本央行九人政策委员会中属于少数派，但人们担心随着日本出口疲软，以及新兴市场动荡推升外部经济冲击的几率，悲观情绪可能会蔓延开来。(完)
(编译 朱晓军；审校 张荻)
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