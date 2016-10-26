日本央行官员称新政策并非为收益率设置固定目标--日经

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京10月25日 - 日本央行金融市场局局长清水诚一周二接受日经新闻采访时表示，央行新政策瞄准利率水平以及收益率曲线斜率，本意并不是将收益率确定在固定水准。
日经表示，清水诚一称，日本央行准备允许收益率在一定区间内波动，但波动区间不是一个不变的目标。
相反，日本央行在确定市场操作中的购债额度时，将考虑收益率变动的速度、放向和幅度。
“我们并非试图将收益率钉在某个特定水平上，”日经援引清水诚一称。
“我们期望利率在市场力量的推动下起伏。”(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。