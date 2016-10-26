日本央行官员称新政策并非为收益率设置固定目标--日经

路透东京10月25日 - 日本央行金融市场局局长清水诚一周二接受日经新闻采访时表示，央行新政策瞄准利率水平以及收益率曲线斜率，本意并不是将收益率确定在固定水准。

日经表示，清水诚一称，日本央行准备允许收益率在一定区间内波动，但波动区间不是一个不变的目标。

相反，日本央行在确定市场操作中的购债额度时，将考虑收益率变动的速度、放向和幅度。

“我们并非试图将收益率钉在某个特定水平上，”日经援引清水诚一称。

“我们期望利率在市场力量的推动下起伏。”(完)