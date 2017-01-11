日央行官员各国央行对于收益率拥有“可观的”影响力

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透东京1月11日 - 日本央行一名高层官员周三表示，各国央行与全球金融危机奋战的过程显示，他们可以对长期利率产生“可观的”影响，就算是在当前高度发展的金融市场下亦是如此。
日本央行理事雨宫正佳在一场研讨会上发表演说指出，“我们从各种货币政策执行的实务、以及现有的实证研究了解到，央行可以对长期利率造成重大影响。”
他说，“有一些领域还需要进一步的了解，例如利率的可控制性，以及央行应对负面冲击措施的效力等等。”
根据9月采行的政策架构，日本央行目前政策目标是引导短期利率在负0.1%、10年期公债收益率在零附近。(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”