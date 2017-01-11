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国际财经 | 2017年 1月 11日 星期三 13:12 BJT

日央行官员各国央行对于收益率拥有“可观的”影响力

路透东京1月11日 - 日本央行一名高层官员周三表示，各国央行与全球金融危机奋战的过程显示，他们可以对长期利率产生“可观的”影响，就算是在当前高度发展的金融市场下亦是如此。

日本央行理事雨宫正佳在一场研讨会上发表演说指出，“我们从各种货币政策执行的实务、以及现有的实证研究了解到，央行可以对长期利率造成重大影响。”

他说，“有一些领域还需要进一步的了解，例如利率的可控制性，以及央行应对负面冲击措施的效力等等。”

根据9月采行的政策架构，日本央行目前政策目标是引导短期利率在负0.1%、10年期公债收益率在零附近。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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