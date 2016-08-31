日本央行将充分利用现有工具来实现物价目标--审议委员布野幸利

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透新泻8月31日 - 日本央行审议委员布野幸利周三表示，央行将充分利用现有政策工具，以确保国内家庭和公司彻底消除通缩心态。
“日本需要摆脱通缩心态，长久以来的通缩使得这种心态根深蒂固。我们在实现物价目标方面仍任重道远，”布野幸利在日本新泻向商界领袖发表讲话时称。
布野幸利是前丰田汽车高管，去年加入日本央行。(完)
(编译 王颖；审校 许娜)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。