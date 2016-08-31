日本央行将充分利用现有工具来实现物价目标--审议委员布野幸利

路透新泻8月31日 - 日本央行审议委员布野幸利周三表示，央行将充分利用现有政策工具，以确保国内家庭和公司彻底消除通缩心态。

“日本需要摆脱通缩心态，长久以来的通缩使得这种心态根深蒂固。我们在实现物价目标方面仍任重道远，”布野幸利在日本新泻向商界领袖发表讲话时称。