日央行官员称若全球经济冲击影响到物价目标 央行应放宽政策（更新版）

（新增引语和细节）

路透日本松本10月12日 - 日本央行审议委员原田泰周三表示，如果全球经济冲击阻碍日本央行实现物价目标，央行对于扩大货币政策政策就不应再犹豫。

原田泰对于认为日本央行在刺激经济方面已经没有办法的看法不以为然，他强调说央行还有空间降息、加大资产购买量或加快印钞速度。

“日本距离货币宽松的极限还很远，”原田泰在长野县对商界领袖的讲话时表示。

在数年的大规模资产购买计划未能使经济摆脱持续几十年的停滞之后，上月日本央行将政策目标从扩大基础货币，转向利率。

根据新的“收益率曲线控制”框架，日本央行承诺要维持10年期日债收益率在零附近。此外，还维持着对金融机构存放在央行的超额准备金实施负0.1%利率的政策。

原田泰驳斥了负利率带来反作用的批评，称若日本央行的货币宽松政策消除了通缩，银行放贷将有可能增加。

“如果通缩消除，企业将恢复支出，对银行放贷的需求将增加，”原田泰称。“在当前环境下，负利率政策对银行获利的损害程度不足以对整体经济产生负面影响。”

原田泰指，日本央行持有的政府公债仅占日本公共债务的30%，央行还有增加购买的空间。

“如果全球经济骤然变化影响到物价目标的实现，日本央行将毫不犹豫地进一步放宽政策。”原田泰说道。

学者出身的原田泰一直赞成央行要大举印钞以推动经济，但亦对上月日本央行的政策转变投下了赞成票。(完)