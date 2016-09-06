专访：日本央行9月会议上不会有“重磅炸弹”--前央行理事门间一夫（更新版）

（新增引语和细节）

路透东京9月6日 - 前日本央行理事门间一夫周二表示，鉴于日本央行7月会议上放松政策以来经济形势已经改善，该央行可能不会在本月扩大公债购买规模或进一步调降负利率。

门间一夫称，若有必要安抚押注大胆举措的市场参与者的话，日本央行在9月20-21日的会议上可能会部分调整资产购买计划。门间一夫在日本央行负责起草货币政策和全球事务，直至今年5月卸任。

“即便如此，也不会是大幅推进实现2%通胀目标时间点的‘3型重磅炸弹’，”他告诉路透。

2013年日本央行出台大规模量化质化宽松政策(QQE)，市场将之比喻成“1型重磅炸弹”，之后又扩张了资产购买计划，被称之为“2型重磅炸弹”。

他说，“没有让日本央行迅速实现2%通胀率目标的灵丹妙药”。他强调，需要实施结构性改革以提升日本的增长潜力。

日本央行7月放宽政策，扩大上市交易基金(ETF)购买规模，以防止外部风险损及企业信心。这令原本押注大幅增加公债购买规模或进一步降息的投资者感到失望。

日本央行货币政策委员会本月将对其刺激措施进行全面评估，多数分析师预计该央行届时将再度扩大刺激。

门间一夫表示，央行7月并未扩大公债购买规模或进一步调降负利率，这表明央行内部现在对于大举动用这些工具持一定的保留态度。他与在职的决策者仍保持着密切联系。

**没有理由扩大刺激**

他表示，自7月宽松政策以来日本经济没有明显恶化，而政府的财政支出方案将开始提振经济成长，因此目前没有什么理由扩大货币刺激。

现就职于瑞穗总合研究所的门间一夫称，“从逻辑上讲，日本央行没有理由在本月放宽政策，”特别是通过扩大基础货币目标或降息。

日本央行总裁黑田东彦周一暗示，他愿意通过采用现有和新工具来进一步放松货币政策。但他首次承认，宽松工具并不是没有成本。

“这明显有别于日本央行以往的说法，”门间一夫称，“这表明每一步举措的成本与收益间的平衡，是未来任何政策行动的关键。”

他表示，鉴于已实施三年的印钞举措未能提升通胀，日本央行或许会调整其政策目标，采用与长期对抗通缩更加相符的目标。(完)