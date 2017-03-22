日本央行委员反驳升息观点 称重点是实现通胀目标--会议记录

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透东京3月22日 - 日本央行周三公布1月货币政策会议记录显示，央行委员驳斥了下述看法，即央行未来将上调其10年期公债收益率目标以匹配美债收益率的预期升势。
根据会议记录，这些委员称日本央行应该把注意力仅放在实现2%通胀目标方面，鉴于海外经济体疑虑以及通胀预期，实现物价目标仍是一件艰巨任务。
日本央行在1月30-31日的政策会议上调经济增长预测，但警告称，要触及2%通胀率目标的前景依然未定。
日本央行并维持引导短期利率于负0.1%、10年期公债收益率在零水准附近的承诺。(完)
(编译 王兴亚/张若琪 审校 龚芳)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。