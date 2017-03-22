日本央行委员反驳升息观点 称重点是实现通胀目标--会议记录

路透东京3月22日 - 日本央行周三公布1月货币政策会议记录显示，央行委员驳斥了下述看法，即央行未来将上调其10年期公债收益率目标以匹配美债收益率的预期升势。

根据会议记录，这些委员称日本央行应该把注意力仅放在实现2%通胀目标方面，鉴于海外经济体疑虑以及通胀预期，实现物价目标仍是一件艰巨任务。

日本央行在1月30-31日的政策会议上调经济增长预测，但警告称，要触及2%通胀率目标的前景依然未定。

日本央行并维持引导短期利率于负0.1%、10年期公债收益率在零水准附近的承诺。(完)